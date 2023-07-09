所羅門群島總理訪問中國，關注基礎設施建設

所羅門群島/中國

所羅門群島總理索加瓦雷周日7月9日抵達北京，開始為期一周的訪問。在北京資助的這次訪問中，他將為所羅門群島駐北京大使館揭幕，會見中國公司，並訪問江蘇和廣東。

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路透悉尼7月9日消息說，所羅門群島總理馬納西-索加瓦雷（Manasseh Sogavare）周日抵達中國，這是索加瓦雷總理與中國達成安全協議後的首次訪問，他承諾在中美競爭加劇的情況下"保持中立"，並優先考慮自己國家的發展需要。他重點關注基礎設施問題。

所羅門群島總理索加瓦雷周五在紀念脫離英國獨立45周年的演講中，強調了他對基礎設施的關注。他還說，首都以外的島嶼對基礎設施的需求十分迫切。

該國首都霍尼亞拉國際港口的升級項目，已在今年三月與中國國企土木工程建設公司簽署了承建協議。該項目價值1.7億美元，由亞洲開發銀行(Asian Development Bank, ADB )資助。

索加瓦雷表示，更大的國家正在爭奪影響力。而我們希望保持中立，因為偏袒一方或與不屬於我們利益的一方結盟，不符合我國人民和國家的利益。我們的國家利益是發展。"

路透說，去年，所羅門群島與中國簽署安全協議，引發華盛頓和澳大利亞及一些太平洋島嶼鄰國的震驚。由於擔心中國在這一戰略地區的海上野心，華盛頓上個月與巴布亞新幾內亞達成了一項防務協議。

目前，中國電信巨頭華為正在該國建設一個由中國進出口銀行貸款6千600萬美元資助的手機網絡，這引起了該國議會一個委員會對債務負擔的關注。

索加瓦雷的辦公室說，在北京資助的為期一周的訪問中，索加瓦雷將為該國的大使館揭幕，會見中國公司，並訪問江蘇和廣東。

中美在南太平洋爭奪加劇

據美聯社說，拜登政府正在實施重新開放美國駐所羅門群島大使館的計畫，以對抗中國的影響力。

美國已派出多個高級別代表團前往該地區，9月底，拜登召集了太平洋島國領導人峰會，公布了該地區的新戰略，其中包括氣候變化、海上安全和保護該地區免受過度捕撈影響等緊迫問題。

拜登承諾，美國將在未來十年向太平洋島國提供8.1億美元的新援助，其中1.3億美元用於應對氣候變化的影響。