美國財長耶倫結束訪中國 對緩解雙邊緊張關係表示樂觀

美國/中國

美國財長耶倫(Janet Yellen)周日表示，美國和中國之間的關係現在"有了更堅實的基礎"，在對北京進行為期四天的訪問後，她對緩解世界上兩個主要大國之間的緊張關係感到樂觀。

美國財政部長珍妮特-耶倫在美國駐中國大使館舉行的新聞發布會上。2023年7月9日星期日北京

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據法新社周日發自北京的報道，周四抵達北京的美國財長耶倫女士與中國總理李強總理和其他幾位政府高官會面，她繼續呼籲雙方儘管存在分歧，但需要進行更多的交流與合作。

耶倫7月9日周日完成她本次對中國的訪問，在美國大使館的一個新聞發布會上她表示，在兩天內，她與中方舉行了大約10個小時雙邊會談。她認為，“這些會談是讓美中關係建立在更堅實基礎上的努力的一個步驟"。

她還表示，"兩國都有義務負責任地處理這種關係：找到一種共同生活和分享全球繁榮的方式"，並強調：雙方高層接觸"至關重要"。

這位美國財長在北京說，"我們相信，世界之大足以讓我們兩國繁榮昌盛"。

據中國官方新華社強調，星期六耶倫女士與何立峰副總理的會晤就"加強溝通和合作以應對全球挑戰"達成了協議。

耶倫承認美中兩國存在"重大分歧"，不過，她說，她在北京的討論是"直接、實質性和富有成效的"。

美國與中國的的主要摩擦點涉及半導體領域，最近幾個月華盛頓切斷了向中國公司供應美國技術，特別是芯片技術。

北京認為，華盛頓的這些措施是旨在阻礙中國的發展，並保持美國的優勢地位。

耶倫夫人預告稱，美國將繼續採取"有針對性的行動"來保護自己的國家安全。她稱，"要注意的是，這些行動是出於簡單的國家安全考慮。我們並沒有利用它們來獲得經濟優勢"。