韓國總統尹錫悅明起訪立陶宛和波蘭 出席北約峰會

韓國總統尹錫悅明天7月10日啟程訪立陶宛和波蘭，他將再次出席北約峰會，並主持北約亞太地區夥伴國四方會議。

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韓聯社消息，韓國總統尹錫悅將於本月10日至15日先後訪問立陶宛和波蘭。他將於11日至12日在立陶宛出席北約峰會。這將是尹錫悅繼去年6月以後，第二次以觀察員國的首腦身份出席北約峰會。

尹錫悅將與各國首腦就俄烏戰爭、印太地區合作、非傳統安全挑戰等問題進行討論。尹錫悅還將同北約各國在“防擴散”、“網絡安全”等11個領域簽署雙邊合作文件。

北約峰會期間，尹錫悅將分別同10國以上的首腦先後舉行會談，加強與各方合作的同時呼籲各方支持韓國申辦2030釜山世界博覽會。

排在日程上的包括，與北約秘書長及荷蘭、挪威、新西蘭、羅馬尼亞、立陶宛、瑞典、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、芬蘭、匈牙利首腦的雙邊會談，以及主持北約亞太地區夥伴國（韓國、日本、澳大利亞、新西蘭）四方會議。

在立陶宛行程結束後，尹錫悅將於7月12日晚啟程赴波蘭首都華沙，應波蘭總統杜達的邀請，對波蘭進行正式訪問。鑒於波蘭與烏克蘭相鄰，預計烏克蘭重建方案可能成為主要議題。尹錫悅可能呼籲波蘭對幫助烏克蘭修復家園項目的韓企提供支持與合作。