朝鮮宣布準備擊落任何侵犯其領空的美國間諜飛機

朝鮮國防部周一（7月10日）宣布：平壤準備擊落任何侵犯其領空的美國間諜飛機。朝鮮還警告華盛頓，其間諜活動不會沒有後果。

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綜合法新社與費加羅報的報道，朝鮮周一（7月10日）宣布，威脅要擊落侵犯其領空的美國間諜機，同時譴責華盛頓在朝鮮半島附近部署彈道導彈潛艇的計畫。韓國美國否認侵犯朝鮮領空。

朝鮮國防部發言人周一表示，美國“加強了超出，戰時水平的間諜活動”，指的是美國間諜機在 7 月份進行了數次飛行，被稱為“挑釁者”，歷時八天。

朝鮮進行核訛詐

朝鮮國防部發言人說，一架偵察機也“多次”進入日本海上空的朝鮮領空。在朝鮮中央通訊社援引的一份聲明中，該發言人警告稱，此類行動可能造成“事故”的風險，例如“美國空軍戰略偵察機在日本海域墜落”。

這位發言人提到了此前平壤擊落美國飛機的事件。他還警告華盛頓，他的間諜活動不會沒有後果。聲明還譴責美國計畫向韓國部署戰略資源，平壤稱這是對朝鮮實施的“最隱蔽的核訛詐”，並聲稱這對地區和全球安全構成嚴重威脅。

金正恩：《朝鮮核力量地位“不可逆轉”》

根據四月份與首爾簽署的一份聲明，華盛頓特別宣布一艘彈道導彈潛艇將在韓國進行數十年來的首次對接，但沒有具體說明日期。朝韓兩國關係目前正處於最低點。朝鮮領導人金正恩去年稱平壤的核力量地位“不可逆轉”，並呼籲加強軍備發展，包括戰術核武器。

作為回應，首爾和華盛頓承諾，如果平壤決定對他們使用原子武器，那麼平壤將面臨核反應，並導致其現任政府“終結”。今年，朝鮮不顧制裁進行了一系列武器試驗，包括測試其最強大的洲際彈道導彈。