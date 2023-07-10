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歐盟就向美國傳輸數據通過新的法律框架。歐盟委員會主席表示，這項新的立法“將為大西洋兩岸的企業提供法律安全”。

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歐盟周一宣布，已經就個人數據從歐盟傳輸到美國通過新的法律框架。在歐洲司法判決先前的措施無效後，對數字經濟來說，通過新的法律框架是至關重要的。歐盟委員會主席馮德萊恩在一份聲明中表示：“新的歐盟-美國個人數據保護框架將確保歐洲人的數據流的安全，並為大西洋兩岸的企業提供法律安全。”

由於擔心美國情報部門的監視，之前實施的兩項允許公司將此類數據從歐洲傳輸到美國的措施已被判決無效，這其中包括2020年的“歐盟-美國隱私護盾”。這些在歐盟法院那裡的司法行動是由奧地利隱私保護鬥士馬克斯·施雷姆斯進行的。周一，他宣布會再次向歐盟司法提起訴訟，因為他認為，在保護歐洲人的個人數據方面，新的文本並沒有任何改進。

“法律乒乓球”

馬克斯·施雷姆斯在一份聲明中說，“儘管我們已經厭倦了這一法律乒乓球遊戲，但是，在我們的選項抽屜里，我們已經有了訴訟的選項。我們預計將於明年初時把此案再度提交到法院。”歐盟委員會主席馮德萊恩和美國總統拜登2022年3月時為回應司法部門的擔憂，就新的法律框架達成了原則性協議。

根據該協議通過的新的法律框架，提供了額外的保障措施，以便美國情報機構以國家安全的名義獲取的在歐洲收集並傳輸到或存儲在大西洋彼岸的數據，僅限於“必要的”或“成比例的”的數據。如果歐洲人認為自己的個人數據被美​​國情報部門非法收集的話，新通過的法律框架讓他們能夠在必要時刪除或修改這些數據。歐盟委員會主席馮德萊恩表示：“美國為落實新框架做出了前所未有的承諾。”