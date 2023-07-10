烏戰：各國或紛紛多儲存黃金

黃金/美元

根據景順周一公布的央行和主權財富基金調查顯示，越來越多的國家正在加大黃金儲備，以防範西方對俄羅斯實施的制裁持續下去。

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去年的金融市場暴跌給主權基金造成了廣泛損失，他們正在“從根本上”重新思考現在策略，因為他們相信通脹上升和地緣政治緊張局勢將持續下去。

路透社今天報道稱，參加年度景順全球主權資產管理研究的 85 家主權財富基金和 57 家央行中，超過 85% 的人認為，未來十年的通脹率將高於過去十年。在這種環境下，黃金和新興市場債券被視為不錯的選擇，但去年西方為應對烏克蘭入侵而凍結了俄羅斯 6400 億美元黃金和外彙儲備中的近一半。

調查顯示，“相當一部分”央行對這一先例感到擔憂。近 60% 的受訪者表示，這讓黃金更具吸引力，而 68% 的受訪者將儲備留在國內，而 2020 年這一比例為 50%。一位匿名央行表示：“我們確實將（黃金）存放在倫敦……但現在我們已將黃金轉移回自己的國家，作為避險資產持有並保證黃金安全。”

負責監督這份報告的景順官方機構負責人羅德·林格羅(Rod Ringrow)表示，這是一個廣泛持有的觀點。

地緣政治擔憂，加上新興市場的機遇，也鼓勵一些央行實行美元多元化。

越來越多的 7% 的人認為，美國債務上升也對美元不利，儘管大多數人仍然認為美元作為世界儲備貨幣沒有其他選擇。將人民幣視為潛在競爭者的比例從去年的 29% 下降至 18%。在接受調查的 142 家機構中，近 80% 的機構認為地緣政治緊張局勢是未來 10 年最大的風險，而 83% 的機構則將通脹視為未來 12 個月的擔憂。

基礎設施現在被視為最具吸引力的資產類別，特別是那些涉及可再生能源發電的項目。

據該報道，對中國的擔憂意味着印度連續第二年成為最具投資吸引力的國家之一，而“近岸”趨勢（企業在距離產品銷售地更近的地方建造工廠）正在推動墨西哥、印度尼西亞和印度等國家的發展。