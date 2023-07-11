北約即將與日本簽署“個別針對性夥伴關係計畫”

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日本與北約即將發表“個別針對性夥伴關係計畫”（ITPP），預計會寫入海洋安全保障、虛假信息對策、太空等廣泛領域的合作，把2014年制定的日本與北約合作標誌“個別夥伴合作計畫”提升到新高度。

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共同社報道，日本首相岸田文雄12日將在立陶宛與北約秘書長斯托爾滕貝格舉行會談，並出席北約首腦會議。將發布寫進日本與北約合作領域的文件，呼籲合作維護國際秩序。外相林芳正13日起將在印度尼西亞出席東盟（ASEAN）相關外長會議，強調法治的重要性。日本意在利用在歐洲和亞洲召開國際會議的機會，對中國和進攻烏克蘭的俄羅斯進行遏制。

韓國總統尹錫悅11日已經在立陶宛首都維爾紐斯同北約秘書長斯托爾滕貝格簽訂了涵蓋11個領域的“個別針對性夥伴關係計畫”（ITPP）。

韓聯社報道，這次簽訂的ITPP是由2012年韓國與北約簽署的《個別夥伴合作計畫》(IPCP）升級而來，有效期由2年延長到4年，有助於長期合作。總統府表示，ITPP為北約與夥伴國之間成系統的合作奠定基礎，此前的IPCP僅止於簡單羅列合作領域，而ITPP明文列出合作目標、選定合作領域的背景、戰略目標、詳細項目內容、執行期限等具體合作內容。

北約把日本、澳大利亞、韓國、新西蘭這4國視為亞太地區的夥伴國家，邀請這些國家的首腦參加北約首腦會議。