澤連斯基：北約如不設烏克蘭入盟時間表 會很荒謬

烏克蘭總統澤連斯基11日表示，如果北大西洋公約組織不在立陶宛峰會中，提出讓烏克蘭入盟的時間表，這樣會很荒謬。

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中央社轉引路透社報導說：北約將於今明兩天召開峰會，預料內部的不同意見將阻撓這個西方軍事聯盟在會中提出接納烏克蘭的時間表，或直接邀請烏克蘭入盟。

澤連斯基在通訊應用程式（App）電報Telegram寫道：“不設定邀請（烏克蘭加入北約）或烏克蘭入盟的時間表，可說是史無前例且荒謬。”

澤連斯基及其團隊持續敦促北約，提出一份讓烏克蘭在戰後入盟的清晰路線圖。

澤連斯基表示，如果烏克蘭的北約會籍一直不明確，意味着留下一扇跟俄羅斯討價還價的機會之窗，“而且對俄羅斯來說，這意味是持續其恐怖行徑的誘因”。

澤連斯基表明自己會參加峰會，他說：“入盟時間不明確等同於軟弱，我將在峰會上公開討論此事。”

峰會前，烏克蘭總統澤連斯基就施壓北約允許烏克蘭儘快入盟，但以美國總統拜登為首的主要成員國認為，在戰爭時代不適合這樣做。

北約秘書長斯托爾滕貝格周二表示，他“相信”這次峰會將就烏克蘭加入北約的道路發出“積極而強烈的信息”。一旦時機成熟，北約將根據他提出的計畫，讓烏克蘭更快地加入北約。簡化後的入盟計畫將取消“成員國行動計畫”（MAP）的要求，這將使烏克蘭的會員計畫流程從兩步流程轉變為一步流程。

去年2月全面入侵烏克蘭的俄羅斯則表示，正密切關注這次北約峰會，並將“採取措施來保護俄國自身安全”。