七國集團發表聯合聲明承諾對烏長期支持 澤連斯基指需要制度確定性

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七國集團（G7）7月12日宣布了一項國際框架，為烏克蘭的長期安全保障鋪平道路，以增強其對俄羅斯的防禦能力，阻止莫斯科未來的侵略。

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七國集團“支持烏克蘭聯合聲明”寫道，“我們，七國集團(G7)領導人，重申我們堅定不移地致力於在其國際公認的邊界內建立一個自由、獨立、民主和主權的烏克蘭，能夠自衛和阻止未來侵略的戰略目標。我們申明，烏克蘭的安全是歐洲-大西洋地區安全的組成部分。我們認為俄羅斯非法和無端入侵烏克蘭是對國際和平與安全的威脅，公然違反了包括《聯合國憲章》在內的國際法，不符合我們的安全利益。在烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的過程中，我們將與烏克蘭站在一起，無論時間長短。我們團結一致，持久支持烏克蘭，這植根於我們共同的民主價值觀和利益，首先是尊重《聯合國憲章》以及領土完整和主權原則。”

聲明稱，“今天，我們正在啟動與烏克蘭的談判，以便根據我們各自的法律和憲法要求，通過與這一多邊框架相一致的雙邊安全承諾和安排，正式確定我們對烏克蘭捍衛其主權和領土完整、重建其經濟、保護其公民以及尋求融入歐洲-大西洋共同體的持久支持。我們將指示我們的團隊立即開始這些討論。”

聲明指出，“我們將分別與烏克蘭就具體的、雙邊的、長期的安全承諾和安排開展合作：a) 通過繼續提供以下服務，確保建立一支可持續的部隊，現在能夠保衛烏克蘭，將來能夠遏制俄羅斯的侵略：在陸海空領域提供安全援助和現代軍事裝備——優先考慮防空、火炮和遠程火力、裝甲車輛和其他關鍵能力，如作戰航空，並通過促進與歐洲-大西洋夥伴的互操作性；支持烏克蘭國防工業基地的進一步發展；為烏克蘭部隊提供培訓和訓練演習；情報共享與合作；支持網絡防禦、安全和恢復舉措，包括應對混合威脅。”

聲明補充說，“b) 加強烏克蘭的經濟穩定和韌性，包括通過重建和恢復努力，創造有利於促進烏克蘭經濟繁榮的條件，包括其能源安全。c) 提供技術和財政支持，以滿足烏克蘭因俄羅斯戰爭而產生的迫切需要，並使烏克蘭能夠繼續實施有效的改革議程，以支持實現其歐洲-大西洋願望所必需的善治。”

聲明表示，“如果未來俄羅斯發動武裝襲擊，我們打算立即與烏克蘭磋商，以確定適當的下一步措施。我們打算根據我們各自的法律和憲法要求，向烏克蘭提供迅速和持續的安全援助、跨陸海空領域的現代軍事裝備和經濟援助，讓俄羅斯付出經濟和其他代價，並就烏克蘭行使《聯合國憲章》第五十一條規定的自衛權時的需求與烏克蘭進行磋商。為此，我們將與烏克蘭合作，制定一套強化的安全承諾和安排，以應對未來的侵略，使烏克蘭能夠捍衛其領土和主權。”

聲明指出，“除上述內容外，我們仍致力於通過追究俄羅斯的責任來支持烏克蘭。這包括通過制裁和出口管制等手段，努力確保俄羅斯為其侵略付出的代價繼續增加，並支持追究那些在烏克蘭境內和針對烏克蘭犯下戰爭罪和其他國際罪行的責任人的責任，包括那些涉及攻擊重要民用基礎設施的罪行。絕不能讓戰爭罪和其他暴行逍遙法外。在這方面，我們重申，我們致力於按照國際法，包括通過支持國際刑事法院等國際機制的努力，追究責任人的責任。”

聲明稱，“我們重申，根據我們各自的法律制度，俄羅斯在我們管轄範圍內的主權資產將繼續被凍結，直到俄羅斯對其給烏克蘭造成的損害作出賠償。我們認識到有必要建立一個國際機制，對俄羅斯侵略造成的損害、損失或傷害進行賠償，並表示願意探討建立適當機制的各種選擇。”

聲明續指，“烏克蘭承諾：為合作夥伴的安全作出積極貢獻，並加強合作夥伴援助方面的透明度和問責措施；a) 繼續實施執法、司法、反腐敗、公司治理、經濟、安全部門和國家管理改革，強調其對民主、法治、尊重人權和媒體自由的承諾，並使其經濟走上可持續發展的道路；b) 推進國防改革和現代化，包括加強文官對軍隊的民主控制，提高烏克蘭國防機構和國防工業的效率和透明度。”

聲明表示，“歐盟及其成員國隨時準備為這一努力作出貢獻，並將迅速考慮這種貢獻的方式。在烏克蘭尋求未來加入歐洲-大西洋共同體的道路的同時，將推進這一努力。其他希望為確保烏克蘭自由、強大、獨立和主權作出貢獻的國家可隨時加入本聯合聲明。”

此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三通過推特表示，“安全是目前明顯缺乏的東西，而北約所有夥伴的合作必將填補安全方面的不足。烏克蘭現在是並將永遠是我們共同安全的捐助國。在我看來，安全是我們在北約峰會上、在我們的所有會議上以及在我們的所有交流中的關鍵任務。”

澤連斯基表示，“我們的戰士嫻熟地使用北約武器已經證明，全球民主比任何針對我們的恐怖主義威脅都要強大。與此同時，即使在與俄羅斯全面開戰的情況下，烏克蘭仍在繼續改革——在我們的歐盟一體化道路框架內，我們必須做的事情已經明確，而且我們正在做。因此，我們非常感謝這種不需要‘成員國行動計畫’的認識。必須指出的是，北約-烏克蘭理事會不僅是接觸的工具，也是一體化的工具。它讓我們感到我們將成為聯盟的一部分。我相信，戰後烏克蘭將加入北約。我們將為此竭盡全力。”

澤連斯基強調，“我們都需要確定性——特別是制度上的確定性。北約-烏克蘭理事會能夠真正為我們提供必要的制度確定性，這非常好。對我們來說重要的是，北約-烏克蘭理事會將成為一體化的工具，而不僅僅是夥伴關係。為此感謝你們！在我們加入北約的同時，烏克蘭在加入北約的過程中需要有效的安全保障。我們現在有了一攬子適當的保障措施，我請你們支持並加入。這種支持將使我們的共同努力取得急需的具體和實際的成功。”

澤連斯基補充說，“現在已經確定，在烏克蘭加入北約的道路上不需要‘成員國行動計畫’。這是公平的。感謝你們的認可。我還想提請你們注意有關我們必須滿足‘條件’才能收到北約邀請的措辭。我國絕大多數人民期待這些條件的具體內容。我們將其視為安全條件。我們知道，在戰爭還在繼續的時候，烏克蘭不可能成為北約的成員。但當烏克蘭加入北約時，這將成為我們的共同力量。”