尹錫悅：韓日澳新應攜手北約共建強大的集體安全態勢

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據韓聯社報導，韓國總統尹錫悅7月12日出席在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約亞太夥伴（AP4，韓日澳新）領導人會議前，就朝鮮當天向韓半島東部海域發射洲際彈道導彈（ICBM）一事表示，“我認為，我們亞太四國必須與北約團結一致，建立強有力的集體安全態勢。”

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韓國聯合參謀本部（聯參）周二表示，軍方發現朝鮮當天上午10時許在平壤一帶向半島東部海域以高仰角發射1枚遠程彈道導彈，導彈在飛行約1000公里後落入東海。韓國聯參譴責稱，朝鮮發射遠程彈道導彈是對韓半島乃至國際社會的和平穩定構成威脅的嚴重挑釁行為，公然違反聯合國安理會決議，並敦促朝方立即停止挑釁。

尹錫悅在參加北約亞太夥伴峰會時致辭表示，“這次墜落髮生在日本以北的青森縣海域，再次表明大西洋安全和太平洋安全是不可分割的。”

尹錫悅強調，“以此為契機，我們將使北約合作框架制度化，北約亞太夥伴將在印太地區的地區安全中發揮主導作用”。AP4領導人會議是北約峰會配套會議，當天的會議由尹錫悅主持，各方共同探討應對朝鮮挑釁、維護自由和平與繁榮的合作方案。

尹錫悅周二上午在北約峰會上發表演講稱，在當今這樣的超級連接時代，歐洲和亞洲的安全不可分割。北約已在2022年戰略文件中指出，大西洋與印太的安全緊密相連，強調了維護基於規則的國際秩序夥伴關係的重要性。韓國的印太戰略也將北約視為重要的夥伴。

尹錫悅提及，韓國藉此次峰會同北約簽署了“個別針對性夥伴關係計畫”(ITPP)，決定推進核不擴散、網絡安全、新興技術等11個領域合作的制度化。韓國作為印太地區網絡安全領軍國家，將設立國際網絡訓練中心，這有望促進韓國與北約的網絡安全合作。

關於朝鮮當天上午發射洲際彈道導彈，尹錫悅將其定義為“嚴重違反聯合國安理會決議，嚴重挑釁地區和世界和平”。他說，“朝鮮的核導彈是真正的威脅，不僅可以襲擊維爾紐斯，還可以襲擊巴黎、柏林和倫敦。”

尹錫悅指出，北約盟國在前一天發表的聯合聲明中五年來首次譴責朝鮮的核武器和彈道導彈計畫，並表示“希望韓國和北約繼續為（實現）朝鮮無核化密切合作”。

尹錫悅補充道，“在當今危機複雜的時代，我們必須更加堅定地站在一起。我希望我們大家共同努力，為世界的自由、和平與繁榮作出貢獻。”

尹錫悅還強調了國際社會對結束烏克蘭戰爭的聲援。他說：“我們將參與北約的烏克蘭信託基金”。去年，韓國政府宣布了通過北約信託基金援助烏克蘭的計畫，通過該基金提供的支持主要用於提供藥品、燃料等非戰鬥軍事物資。

尹錫悅稱，“韓國一直積極參與支持烏克蘭的國際團結”。

尹錫悅表示：“我和韓國承諾將與你們同在，直到烏克蘭人民完全恢復自由的那一天。”