聯合國人權委員會通過決議 譴責焚燒可蘭經及宗教仇恨

聯合國/可蘭經

聯合國人權理事會周三12日通過了一項譴責焚燒《古蘭經》和其他宗教仇恨行為的決議。但是仍然有幾個國家警告說決議案有可能涉及侵犯言論自由。

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據法新社今天報道稱，在瑞典發生焚燒《古蘭經》事件後，巴基斯坦代表伊斯蘭合作組織（OIC）的幾個國家要求聯合國進行緊急辯論，一項決議隨後獲得通過。

該決議獲得了聯合國人權理事會47個成員國中28個成員國的同意，其中包括中國、烏克蘭和大多數非洲國家。7個成員國棄權，12個成員國投了反對票，其中包括法國、德國、英國、美國和哥斯達黎加。

該決議案文包括譴責"一切鼓吹和表現宗教仇恨的行為，包括最近有預謀和公開褻瀆《古蘭經》的行為"，並呼籲各國通過法律，將此類行為的責任人繩之以法。

聯合國被要求確定尚未制定此類法律的國家，組織一次專家圓桌會議來研究這一問題。

巴基斯坦大使哈立爾.哈什米（Khalil Hashmi）認為該文件是平衡的，沒有將矛頭指向任何國家。

中國大使陳旭表示支持該決議。他稱，"仇視伊斯蘭教的情緒正在上升。一些國家一再發生褻瀆《古蘭經》的事件"。中國大使陳旭還譴責說，"這些國家沒有採取任何行動來落實所說的尊重宗教信仰自由的保護。

在周三的辯論中，一些國家，其中大部分是西方國家表示反對該議案，同時強烈譴責瑞典的《古蘭經》焚燒事件。

美國、歐盟和英國呼籲對該決議投反對票。

美國大使米歇爾∙泰勒（Michèle Taylor）說："我們很遺憾不得不對這一不平衡的議案投反對票，因它與我們長期以來在言論自由問題上所持的立場相矛盾。

包括墨西哥和洪都拉斯在內的一些拉美國家投了棄權票，它們與西方國家一樣認為，本應給予更多時間進行討論談判並達成共識。墨西哥在投票前表示，"任何批評宗教的言論本身並不構成煽動暴力和歧視"。

6月28日，在世界各地穆斯林慶祝宰牲節期間，瑞典的一名伊拉克難民在斯德哥爾摩最大的清真寺前焚燒了幾頁《古蘭經》。

瑞典警方批准了這次焚燒《古蘭經》的集會，但隨後以 "煽動反對一個種族群體 "為由展開調查，指控這次自焚發生在清真寺前。

法新社說，這一事件在穆斯林世界引發了一系列反應。