韓國將與北約擴大軍事情報共享

北約

韓國總統尹錫悅7月12日在立陶宛表示，將與北大西洋公約組織（北約）擴大軍事情報共享範圍。尹錫悅計畫加入北約的戰地信息收集和開發系統(BICES)，同北約成員國交換軍事機密。

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韓聯社報道，尹錫悅當天上午在北約峰會上發表演講稱，在當今這樣的超級連接時代，歐洲和亞洲的安全不可分割。北約秘書長斯托爾滕貝格今年1月提議韓國加入北約的戰地信息收集和開發系統，韓國政府研討後，決定接受提議。

尹錫悅表示，北約組織已在2022年戰略文件中指出，大西洋與印太的安全緊密相連，強調維護基於規則的國際秩序夥伴關係的重要性。大韓民國的印太戰略也將北約視為重要的夥伴。

尹錫悅還表示，韓國藉此次峰會同北約簽署了“個別針對性夥伴關係計畫”(ITPP)，決定推進核不擴散、網絡安全、新興技術等11個領域合作的制度化。韓國作為印太地區網絡安全領軍國家，將設立國際網絡訓練中心，有望促進韓國與北約的網絡安全合作。

尹錫悅強調與國際社會團結一致促俄烏戰爭儘早停息，他還首次提到參加北約援助烏克蘭的信託基金。尹錫悅說，大韓民國一直積極投身援助烏克蘭的國際陣線，並正在向其提供掃雷裝備、裝甲救護車等人道主義援助，我和大韓民國承諾在烏克蘭國民的自由完全恢復如初之前與大家共進退。