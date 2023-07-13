布林肯印尼會晤王毅 再提台海和平穩定重要性

美國國務卿布林肯目前在印尼出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，7月13日他在會場邊上會晤了中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，再次提及台海和平穩定的重要性。

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布林肯上個月才剛剛訪問中國，7月13日再利用目前在雅加達舉行的東協外長會議的機會，與代表中國出席的王毅會晤。中國外交部長秦剛因據說的健康原因沒有能夠與會。

根據美國國務院發言人米勒（Matthew Miller），布林肯與王毅針對一系列雙邊、區域及全球議題進行了“坦率且具有建設性的討論，包括美中意見分歧和潛在合作領域。

米勒指出，布林肯在會議上再次強調了維繫台灣海峽和平與穩定的重要性，他利用此次會議推進美國利益與價值，直接了當地提出華府與盟友對中國行徑的共同關切，期盼能在影響美國、中國及世界各地人民的跨國挑戰議題上有所進展。

此外，米勒說，布林肯也清楚地向王毅表示，美國會與盟友一起，共同推進自由、開放及以規則為基礎的國際秩序的願景。米勒還提到，布林肯與王毅13日同意，未來數周至數月期間維持溝通管道的暢通。

美中近來試圖修復2月初因中國間諜氣球事件造成的關係破裂，布林肯、財政部長耶倫（Janet Yellen）等美國高層官員相繼訪問中國，美國氣候特使克里（John Kerry）也計畫16日至19日訪問中國。