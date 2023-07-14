布林肯呼籲東盟維護南海和東海航行自由

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美國國務卿布林肯周五14日在雅加達呼籲東南亞國家"維護"南海和東海的航行自由，並呼籲在中國一直實施演習的台灣海峽維持現狀。

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據法新社報道，作為東盟安全論壇的一部分，布林肯本周在雅加達舉行的東南亞國家外長會議上發表了講話。他說，“我們必須維護南海和東海的航行自由，維護台灣海峽的和平與穩定”。

他補充說，我們與東盟國家"共同憧憬一個自由、開放、繁榮、安全、互聯和有韌性的印太地區"。他表示，"這意味着在這個地區，各國可以自由選擇自己的道路和夥伴，問題可以公開處理，而不是通過脅迫手段"。

法新社說，中國政府聲稱擁有幾乎整個南海的主權，而包括菲律賓、馬來西亞和越南在內的其他東南亞國家則對南海提出了相互競爭的主權要求。

在與中國巡邏船發生一系列摩擦事件後，包括菲律賓在內的多個東盟成員國呼籲在南海實現航行自由。

近年來，北京和華盛頓之間的緊張局勢也在爭議水域和民主自治的台灣問題上不斷升級，北京認為台灣是其領土的一部分，必要時將以武力收回。

美國國務卿布林肯周四13日在東盟外長級會議期間與中國最高外交官王毅會面。這是他們在不到一個月的時間內進行的第二次面對面會談。

美國國務卿布林肯警告王毅，華盛頓將追究最近對美國政府進行“網絡攻擊”的責任人。

據中國政府周五公布的王毅與布林肯的會晤記錄，王毅敦促華盛頓"與中國合作"，停止"干涉"中國事務。

此外，大利亞外長黃英賢周五也與王毅會面。她說，她坦率地談論"捍衛人權"是至關重要的，並呼籲中國在與所羅門群島簽訂的警察協議方面保持"透明"。該協議受到了西方大國的批評。