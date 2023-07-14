日本外相林芳正與中國中央外事辦主任王毅會面

中國/日本

日本外相林芳正與中共中央外辦主任王毅今天7月14日在雅加達東盟外長系列會議期間會面。原來應該與日本外相會面的中國外長秦剛已20天沒有露面。

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據日本外務省消息，今天在印尼出席東盟相關會議的日本外相林芳正與中國中共中央外辦主任王毅進行了大約65分鐘的會談。

該消息稱，林芳正再次就日本核污染水排海一事闡明立場，並重申了對東海問題的嚴重關切，包括尖閣諸島（中國稱釣魚島）周圍的局勢，以及中國在日本附近加強軍事活動，包括與俄羅斯的合作，並強調了台灣海峽地區和平與穩定的重要性。

林芳正強調了合作的重要性，並表示願推動青年交流等人文交流以及地區、議會、議會等各領域交流。王毅主任也表示同意。雙方確認將繼續在峰會和外長級等各級別保持密切溝通。

據中國外交部網站消息，中共中央外事辦主任王毅今與日本外相林芳正會面時，回顧了45年前中日締結和平友好條約。王毅說，當前中日關係處於何去何從、不進則退的關鍵階段。

王毅譴責日方將中國定位為最大戰略挑戰，渲染中國“威脅”，與中日關係現實嚴重不符，也與雙方“互為合作夥伴、互不構成威脅”重要共識背道而馳。

王毅稱，他希望日方樹立客觀理性對華認知，以實際行動汲取歷史教訓，堅持和平發展道路，改善兩國國民感情，推動中日關係重回健康穩定發展軌道。中方對雙方保持各層級接觸、經貿往來和人文交流持開放態度。