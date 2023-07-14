歐盟日本峰會聯合聲明提及對中國立場

歐盟/日本/中國

歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾、歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩和日本首相岸田文雄於2023年7月13日在布魯塞爾舉行第29屆歐盟與日本峰會，並發表聯合聲明。

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歐盟-日本峰會的聯合聲明首先讚賞雙方日益緊密的，基於共同價值觀的，戰略夥伴關係。重申致力於維持以法治為基礎的自由開放的國際秩序，稱其核心是《聯合國憲章》、尊重國際法、樸實人權以及開放、自由和公平的貿易體系，以支持所有人的和平、繁榮和尊嚴。

該聲明涉及對中國的立場包括：

9. 我們願意與中國建立建設性和穩定的關係，認識到坦誠接觸和直接表達關切的重要性。鑒於中國在國際社會中的作用及其經濟規模，與中國就全球性挑戰和共同關心的領域開展合作非常重要。為了與中國建立平衡、互惠和互利的經貿關係，我們將參與確保有一個透明、可預測、安全和公平的商業環境，並避免非市場政策和做法。

我們將深化在中國問題上的交流，特別是在政治、經濟和安全動態方面，包括香港局勢以及人權問題，包括新疆和西藏。

10. 我們仍然嚴重關切東海（包括尖閣諸島周邊海域）和南海的局勢，強烈反對任何以武力或脅迫手段改變現狀和加劇緊張局勢的單方面企圖，因為這可能破壞地區穩定和基於規則的國際秩序。我們嚴重關切有關南海軍事化、脅迫和恐嚇的信息。我們重申尊重包括《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）在內的國際法的極端重要性，特別是以和平手段解決爭端、維護航行和飛越自由的義務，以及遵守法院或法庭根據《聯合國海洋法公約》規定的合法程序作出的裁決的義務。我們也認為，海洋主張必須以《海洋法公約》的相關規定為基礎。我們強調，台海兩岸的和平與穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺。我們在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括既定的一個中國政策。我們呼籲和平解決兩岸問題。

14. .. ... 中國不透明的核發展對全球的穩定構成擔憂。我們呼籲中國和俄羅斯根據其在《不擴散條約》下的義務和承諾，包括2022年1月（聯合國）五常領導人關於防止核戰爭和避免軍備競賽的聲明，實質性地參與所有有關裁軍和降低風險的論壇。我們完全支持多邊出口管制制度及其對防擴散努力的貢獻。