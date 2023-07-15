北京促歐盟"澄清"其立場 歐盟盼中國協助終止俄羅斯侵略戰爭

中國/歐盟

中國最高外交代錶王毅要求歐盟"澄清"在歐盟與中國夥伴關係上的立場。歐盟外交政策負責人博雷利表示，歐盟希望中國在幫助結束俄羅斯侵略烏克蘭戰爭和提供人道援助方面發揮作用。

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法新社7月15日報道，中共中央外辦主任王毅周五14日在雅加達東盟會議期間的一次會議上對博雷利說："歐盟應該......澄清其在與中國戰略夥伴關係中的立場。

據中國外交部周六的聲明，王毅向博雷利表示，“中國和歐盟之間不存在根本利益上的衝突”。“雙方都主張多邊主義，都支持世界多極化和國際關係民主化，都支持以聯合國為核心的國際體系”。

王毅還說，“歐方應進一步明確雙方戰略夥伴關係定位，推動中歐關係在現有基礎上向前走，不能搖擺不定，更不能鼓勵開倒車的言行”。

據中國外交部網站引述博雷利的話說，“歐盟奉行一個中國政策”，...歐盟從來不支持“台獨”。

該網站還說，博雷利向王毅表示：全球供鏈“你中有我、我中有你”，歐中“脫鉤”不現實，也不可能。歐盟無意阻礙中國的發展。

法新社說，在中方發表上述聲明之前，柏林於本周四公布了"在不切斷與北京關係的前提下降低風險"的"擺脫中國"新戰略。

德國出台這個新戰略的背景是歐洲和美國對中國野心的擔憂與日俱增。

中國立即警告德國不要採取任何可能"損害兩國合作與互信"的態度。

2020年的冠狀病毒危機讓歐洲成為中國關閉邊境的受害者，暴露了歐洲供應鏈的脆弱性，而烏克蘭戰爭則凸顯了天然氣供應依賴俄羅斯的風險。

儘管一些歐盟成員國擔心與中國政府對立並引發貿易戰，但另一些歐盟成員國卻在推動加強歐盟的自我保護。

為了減少歐盟在經濟上對中國的依賴，歐盟委員會於6月底公布了一項戰略，以更堅決地應對歐盟經濟安全面臨的風險。

據法新社介紹，2003年歐盟與中國建立全面戰略夥伴關係，承諾將提升貿易和投資以外的關係。但自2019年以來，由27個國家組成的歐盟將中國稱為“經濟競爭對手”和“系統性競爭對手”。在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟因北京與莫斯科的密切關係，更增加了這種謹慎。

據本台7月14日報道，歐盟最高外交代表博雷利當天發推特表示，他與王毅主任就負責任地處理中歐關係進行了建設性的深入會談。

博雷利補充寫道，我表達了歐盟對中國在幫助結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭和提供人道主義援助方面發揮作用的期望。