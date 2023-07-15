南非總統將試圖勸阻普京不要出席金磚國家峰會

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據英國《金融時報》報導，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）將利用俄羅斯與非洲領導人即將舉行的峰會，試圖勸阻俄總統普京不要在因戰爭罪行而被國際刑事法院發出逮捕令的情況下，出席下個月在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會。南非副總統馬薩蒂勒(Paul Mashatile)周五受訪時表示，南非政府仍在努力說服普京不要出席下個月的金磚國家峰會。

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作為《國際刑事法院羅馬規約》的締約國，如果普京來到南非，南非政府有義務逮捕他。但這對於南非政府來說是一個不可想象的提議，因為其已向普京發出了邀請。馬薩蒂勒向南非news24新聞網表示，“這對我們來說是一個很大的難題。當然，我們不能逮捕他。這就好比你邀請你的朋友到你家做客，然後逮捕他們。所以對我們來說，他不來是最好的解決辦法。”

馬薩蒂勒周五透露說，“但俄羅斯人並不高興”。報導指，拉馬福薩委託馬薩蒂勒處理這一難題，並提出了三個方案，但沒有一個方案得到所有金磚國傢夥伴的接受。這些方案包括將峰會轉移到中國舉行；普京不出席峰會但派俄羅斯外長拉夫羅夫代替他，以及舉行線上峰會。

馬薩蒂勒表示，“因此，我們現在的情況是，峰會可能會在（我們）這裡舉行，而俄羅斯方面希望普京前來。因此，我們現在決定讓總統來處理此事，他正在與普京溝通。總統將出席本月晚些時候舉行的俄非峰會，因此他們將繼續會談。我們希望向他展示我們所面臨的挑戰，因為我們是《羅馬規約》的一員，我們不能迴避這個問題。”

馬薩蒂勒說，南非方面還沒有作出取消邀請普京赴會的決定，在拉馬福薩7月底在俄羅斯與普京會面之前，其戰略仍然是說服。馬薩蒂勒說，不邀請普京很棘手，因為俄羅斯是金磚國家的創始成員，而南非是後來加入的。

在美國駐南非大使布里吉蒂（Reuben Brigety）聲稱該國向俄羅斯出售武器後，南非的債券和貨幣受到重創。馬薩蒂勒表示，他非常清楚，如果普京抵達該國而沒有被逮捕，南非將面臨經濟後果。

馬薩蒂勒的發言人告訴《金融時報》說，“總統（拉馬福薩）正在就國際刑事法院的問題直接與普京總統溝通”。普京將於下月在聖彼得堡接待非洲領導人，這是俄羅斯全面入侵烏克蘭後首次就其與非洲大陸的經濟關係舉行高級別論壇。

克林姆林宮發表新聞稿稱，普京周六與拉馬福薩舉行了電話會談。拉馬福薩感謝普京對非洲多國領導人和代表6月訪問聖彼得堡期間的熱情接待，以及就解決烏克蘭局勢的可能途徑進行的建設性對話。對非洲和平倡議的討論將在7月底舉行的俄羅斯-非洲峰會上繼續進行。

克林姆林宮稱，“普京和拉馬福薩還同意在俄羅斯-非洲峰會期間舉行單獨會晤，就雙邊和國際議程深入交換意見。拉馬福薩還通報了定於8月22日至24日在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會的籌備情況”。

國際刑事法院檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）周五在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，如果普京下月親自出席在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會，南非應該做“正確的事”，並遵守國際法。

卡里姆·汗說，“南非數十年來一直感受着危害人類罪，即種族隔離罪，我不認為他們需要我的說教。他們是國際刑事法院的自願締約國，他們知道法律是什麼，我認為他們會做正確的事情。我們將評估金磚國家峰會的實際情況，並作出相應的回應。”

卡里姆·汗補充說，“我是一名檢察官，我需要謹慎行事，並利用現有工具為不同情況做好準備。南非，我以前說過，而且我是認真的，是（《羅馬規約》）的締約國。每當我看到南非，我就會想起偉大的曼德拉。我認為，所有南非人都會向他而不是向我詢問，偉大的納爾遜·曼德拉會怎麼做。”