尹錫悅與澤連斯基舉行會談強調安全、人道主義和重建支持

烏克蘭/韓國/國際

韓國總統尹錫悅周六在突訪基輔後會見了烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)，對這個飽受戰爭蹂躪的國家表示強烈支持，向國際社會傳達了“自由與團結”的韓國外交方向。澤連斯基指出，尹錫悅的這次訪問是兩國關係史上的第一次，在訪問期間，雙方討論了對烏克蘭人民的正常與安全生活，以及對基於規則的國際秩序至關重要的一切問題。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓國總統府宣傳首席秘書官金恩惠（Kim Eun-hye）稱，尹錫悅和夫人金建希在對波蘭進行了為期三天的正式訪問後於周六早些時候抵達烏克蘭，在參觀了基輔附近的布查大屠殺現場後，又訪問了在大規模導彈襲擊中被摧毀的平民居住區伊爾平。

尹錫悅和澤連斯基隨後在基輔總統府會面，討論了韓國可以提供額外援助的領域。據韓聯社報導，此次突訪烏克蘭是尹錫悅本人的最終決定。據悉，他是在出席北約維爾紐斯峰會並隨後在波蘭討論烏克蘭重建合作時，經過深思熟慮決定親自訪問烏克蘭。

韓國總統室高級官員在記者會上表示：“當前戰時局勢下的合作問題以及包括波蘭在內的未來重建過程中的合作問題已確定為若干具體項目。需要單獨討論，所以這次會議是必要的”。該官員稱，尹錫悅的訪問是應澤連斯基的邀請進行的。尹錫悅作出最終決定之前，其幕僚就安全和安保問題以及訪問的必要性進行了內部討論。

韓國總統室高級官員說，“我們正在根據韓國迄今為止所堅持的原則，為烏克蘭和韓國之間的援助與合作準備全面而具體的措施”。其補充說，這次峰會對於詳細討論戰爭期間和戰後重建工作中的合作是必要的。該官員說，韓國認為烏方的邀請反映了烏克蘭對韓國在與俄羅斯的持久戰中發揮作用的期待。

尹錫悅支持烏克蘭的自由、人權和法治運動，與志同道合的國家團結一致。韓國對烏克蘭的援助包括軍事物資，如急救包、藥品、便攜式地雷探測器和防護服，但首爾拒絕了任何提供致命性武器的請求。這是繼5月七國集團（G7）廣島峰會期間舉行會談之後，兩國首腦的第二次會晤。當時，尹錫悅承諾提供更多的非致命性援助，包括排雷設備和救護車。

據韓國總統室稱，尹錫悅是首位訪問未部署韓軍的戰場的韓國總統。韓國前總統樸正熙曾在越戰期間訪問過越南，而時任總統盧武鉉曾在2004年突訪伊拉克，慰問駐紮在當地的韓國軍隊。

韓國總統室的高級官員在記者會上表示：“我們正在制定一項計畫，以韓國迄今為止所堅持的原則為基礎，全面、具體地幫助烏克蘭和韓國之間的合作”。據韓國總統室預測，韓國民間和公共組織幫助烏克蘭戰後重建的參與金額將至少達到520億美元。

據韓聯社報導，尹錫悅在與澤連斯基舉行峰會後參加聯合新聞發布會時表示，“我們討論了如何合作書寫新的希望歷史”。他告訴記者說，“我向因俄羅斯非法侵略而無辜喪生的烏克蘭公民、為捍衛自由而獻出生命的烏克蘭青年及其家人表示最深切的慰問。”

尹錫悅說，“在這個關鍵時刻，我作為韓國總統首次訪問烏克蘭，責任重大”。他在談到韓國克服韓戰傷痕、發展成為繁榮國家的歷史時表示，“烏克蘭目前的局勢讓我想起了70年前的韓國。”

尹錫悅並引用了澤連斯基的話說：“作為總統，你沒有權利害怕死亡，如果我們本着生死存亡的精神，團結一致地戰鬥，我們一定能夠保護我們的自由和民主”。關於“烏克蘭和平聯合倡議”，尹錫悅解釋了兩國合作計畫，將其分為三個領域：安全援助、人道主義援助和重建支持。

關於安全援助，尹錫悅表示，“繼去年支持防彈衣、頭盔等軍事物資後，今年我們將更大規模地支持軍事物資”。不過，他沒有提及有關致命性武器的支持計畫。

關於人道主義援助，尹錫悅表示，“我們決定儘快提供烏克蘭人民需要的人道主義援助物品”。他提及，應澤連斯基總統要求，探雷設備等人道主義援助物資已迅速交付。

尹錫悅說，“繼去年約1億美元的人道主義援助後，今年我們將有效落實1.5億美元的援助”。他補充說，“我們計畫與世界銀行合作，為烏克蘭政府的金融穩定提供新的財政支持”。最後，關於重建支持，尹錫悅說：“我們同意擴大兩國政府和企業之間的合作，以促進烏克蘭的重建。”

尹錫悅還指出，韓國將在教育領域向烏克蘭提供幫助，推動重建被戰爭摧毀的教育機構的合作。為了後代，決定設立“尹錫悅-澤連斯基獎學金”。尹錫悅說，“我們希望支持目前在韓國留學的烏克蘭學生，讓他們安心完成學業，並擴大獎學金項目，讓更多的學生受益。”

尹錫悅將其與“漢江奇蹟”進行比較，表示相信“第聶伯河奇蹟”一定會實現。他稱，“韓國戰後恢復和繁榮的歷史就證明了這種可能性”。他補充說：“韓國將成為烏克蘭培育自由、和平與繁榮的夥伴，並成為與烏克蘭共同為世界自由、和平與繁榮作出貢獻的可靠夥伴。”

澤連斯基通過推特表示，尹錫悅的這次訪問是兩國關係史上的第一次，在訪問期間，雙方討論了對烏克蘭人民的正常和安全生活，以及對基於規則的國際秩序至關重要的一切問題。

澤連斯基介紹說，“被驅逐的（烏克蘭）成年人和兒童的返回、（烏克蘭版）‘和平方案’的實施和‘全球和平峰會’的籌備、糧食和能源安全以及經濟合作……我相信我們的共同努力將為我們的國家以及烏克蘭和韓國的全球地位注入更多的力量。”

澤連斯基在出席新聞發布會時表示，尹錫悅總統“今天來到布查和伊爾平，親眼目睹了俄羅斯佔領的後果。但布查和伊爾平只是遭受俄羅斯恐怖襲擊的數千個烏克蘭城市中的兩個。俄羅斯帶來的苦難和破壞規模是巨大的。因此，為了恢復安全、保障穩定和平，全球合作的規模必須是巨大的。”

澤連斯基說，“目前，我國有數百萬人生活在被佔領土或被強行驅逐到俄羅斯，包括成人和兒童。對我們來說，讓他們所有人重獲自由、回到家鄉、回到烏克蘭非常重要。讓因戰爭離散的家庭團聚。分離是戰爭帶來的最糟糕的事情之一。我們必須再次讓所有烏克蘭兒童有機會在沒有戰爭、欺凌和暴力的情況下安全地生活。”

澤連斯基就韓國人民為烏克蘭人民的和平與安全所做的努力，支持被俄羅斯驅逐的烏克蘭兒童的回歸，以及為烏克蘭提供財政、技術和人道主義支持的新舉措而表示感謝。