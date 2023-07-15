華日：盟國會與美國一起為台灣而戰嗎？日本很謹慎

美國日本台灣

一年多來，美國和日本軍方官員一直在為台灣衝突制定計畫，但會談尚未解決一個核心問題： 日本是否會參戰？

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據《華爾街日報》7月15日報道，熟悉會談情況的人士稱，華盛頓已敦促東京考慮日本軍方的角色，例如在台灣周邊驅逐中國潛艇，但未得到任何承諾。

該計畫是美國應對北京威脅以武力奪取台灣的最重要方面之一。日本距離民主自治的台灣島最近處僅70英里，美國在日本大約有54,000駐軍，大多集中在南部的沖繩島。

如果中國採取行動奪取台灣，而美國像拜登總統所說的那樣進行干預，那麼美國的第一反應很可能來自這些美軍基地。儘管根據20世紀60年代達成的協議，美國將需要得到日本的批准，但東京將感覺到不得不批准，因為如果拒絕批准，將危及確保日本自身安全的日美同盟關係。

然而，要讓日本直接投入這場鬥爭則更為困難。日本領導人公開迴避談論日本在任何台灣戰爭中的角色，部分原因是公眾輿論普遍反對捲入衝突。

東京慶應義塾大學(Keio University)政治學教授Satoru Mori說：“如果問你是否願意冒生命危險保衛台灣，我想目前90%的日本人會說'不'”。

東京正在大力投資遠程巡航導彈和其他硬件，以應對中國日益壯大的武庫，但東京表示，這種集結完全是為了自衛。日本首相岸田文雄最近在訪問沖繩時說：“我們必須在軍事威懾和應對能力上投入更多資金，以降低我們受到攻擊的風險”。

二戰後由美國制定的日本憲法放棄使用武力解決爭端。但根據前首相安倍晉三於2015年批準的一項法律，如果日本的親密盟友在附近受到攻擊，而日本自身的存亡岌岌可危，日本可以做出軍事回應。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)今年早些時候進行的兵棋推演發現，“在日本和澳大利亞等盟國的支持下，美國有可能阻止中國接管台灣”。

在該中心的大多數戰爭推演場景中，中國襲擊了美國在日本本土的基地，摧毀了數百架美國和日本飛機，日本加入了美國的戰鬥--這是現代版的珍珠港事件。倖存的日本艦艇和飛機攻擊台灣北部和東部的中國軍隊，並在中國兩棲入侵艦艇攻佔台灣島之前幫助攔截它們。在推演中，日本難以被發現的潛艇在擊沉中國艦艇方面發揮了重要作用。

俄朝參戰

一些美國和日本安全分析人士說，雖然中國對美軍駐日基地的攻擊可能會結束東京的猶豫不決，但並不能保證衝突會以這種方式進行。東京對捲入戰事最擔心的是事態升級的風險---例如，中國慫恿盟友俄羅斯和朝鮮攻擊日本，或威脅使用核武器。

美國與日本試圖為台灣衝突制定聯合行動計畫之際，美國正尋求日本提供更明確的信息。熟悉會談的人士稱，會談議題包括補給路線、導彈發射地點和難民疏散計畫。這些人士說，日本願意通過提供燃料和其他物資來支持美軍。

五角大樓發言人說，美國和日本共同致力於台灣海峽的和平，美國歡迎日本有意"擴大其作用、任務和能力。這將增強威懾力"。當被問及有關台灣衝突的計畫時，日本政府發言人稱日本和美國保持着聯合防禦計畫，但拒絕透露更多細節。

日本自衛隊，目前擁有50艘驅逐艦和22艘攻擊潛艇以及300多架噴氣式戰鬥機。去年年底，東京表示，在未來五年內將軍費開支提高約60%，達到國內生產總值的2%。

日本計畫在2026年春季之後的某個時間從美國獲得戰斧導彈和自己的遠程巡航導彈。日本的F-35隱形戰鬥機機隊將從約30架增至147架，是美國之外最大的機隊。

日本前國安官員、前首相安倍的顧問兼原信克（Nobukatsu Kanehara）表示，“我們正在加強陸海空三軍以及太空和網絡能力。也許五年後，當我們的新形態更加清晰時，我們將不得不討論在該地區的新角色和新使命”。

在2021年的一次籌款演講中，時任副首相麻生太郎說，台灣戰爭可能危及日本的生存，這將為日本幫助保衛台灣提供正當理由。

但慶應義塾大學的Mori表示，日本國內缺乏關於東京為何應支持台灣防衛的有意義的公開討論，如果最壞的情況發生，可能會導致政治混亂。他說，如果沒有一個明確的立場，日本政府將很難在處理公眾關切的同時管理與美國的同盟關係。

日本不尋求上前線

岸田對有關他只是在追隨華盛頓方向的說法十分敏感。拜登在上月的一次演講中將日本的軍事集結歸功於岸田，並稱 "我說服了他"。岸田的政府說它向華盛頓抱怨過，拜登後來說首相已經決定增加軍費開支。

岸田對有關他只是在追隨華盛頓的說法十分敏感。在上個月的一次演講中，拜登將日本的軍事加強歸功於岸田。並稱："我說服了他"。岸田政府稱已向華盛頓提出申訴，拜登隨後表示，之前岸田首相已經決定增加軍費開支。

在本周舉行的北約峰會上，拜登稱讚岸田增加了日本的國防預算並支持烏克蘭

專家警告說，二戰後為防止日本重蹈軍國主義覆轍而對日本軍方實施的嚴格文官控制可能會延緩日本的決策進程，而在這個時候，損失幾天時間就可能決定台灣的命運。

日本防務省前副相松川睿說："當我們能夠共同作戰時，我們很可能會共同作戰。但她補充說，日本不會尋求站在前線。