中俄將在日本海舉行海空聯合演習

中俄聯合軍演

據中國國防部稱，一支中國海軍艦隊於周日出發，前往日本海與俄羅斯海空軍會合，參加旨在"保障戰略水道安全"的演習。

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路透社周日發自北京的報道，這次代號為"北方/互動-2023"的演習標誌着自莫斯科入侵烏克蘭以來，中俄兩國加強了軍事合作。同時這場演習也是在中國政府繼續拒絕與美國恢復軍事交流之際舉行的。美國不斷呼籲中國同意恢復雙方軍事交流，以防發生事故。

中國國防部周日在其官方微信賬號上稱，中國海軍艦艇編隊由五艘軍艦和四架艦載直升機組成，已經離開東部港口青島港，將在"預定區域"與俄羅斯軍隊會合。

該部周六表示，俄羅斯海軍和空軍將參加在日本海舉行的這場演習。據中國官營的《環球時報》援引軍事觀察員的話報道說，這將是兩支俄羅斯軍隊首次參加演習。

參加日本海演習的兩艘俄羅斯軍艦格羅姆基號（Gromkiy）和索沃申尼號（Sovershenniy）本月早些時候在上海分別與中國海軍進行了編隊行動、通信和海上救援訓練。

在停靠上海港之前，這些俄羅斯軍艦曾駛過台灣和日本，促使台北和東京對俄羅斯軍艦進行了監視。

在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭的前幾天，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平宣布建立"無限制"的夥伴關係，他們稱這一夥伴關係旨在對抗美國的影響力。

路透社說，軍事合作是中俄這一夥伴關係最重要的領域之一。

中國國防部長李尚福本月在北京與俄羅斯海軍司令尼古拉-葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）上將會面時，雙方重申了加強軍事關係的承諾。

中國聯合參謀長劉振立與俄羅斯總參謀長瓦列里-格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在6月的視頻通話中也做出了同樣的承諾。