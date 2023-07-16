沙利文：烏克蘭的未來在北約，這將發生且不容談判

烏克蘭/北約/國際

美國國家安全顧問（Jake Sullivan）在周日接受多家電視台專訪時表示，經過了北約維爾紐斯峰會的協商後，烏克蘭的未來在北約，這一點毋庸置疑，將會發生且不容談判。他指出，這是現在所有31個北約盟國都承諾的事情。

廣告 繼續瀏覽後續

沙利文在接受美國廣播公司（ABC）“本周”節目採訪時，主持人喬治·斯蒂芬諾伯羅斯(George Stephanopoulos)問道，“在（維爾紐斯）峰會開始時，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統顯然對他聽到的關於加入北約的消息感到不滿。我們看到了他發出的那些推文。後來他說，他相信戰爭一結束烏克蘭就會加入北約。這是對他的明確承諾嗎？”

沙利文表示：“我們在（維爾紐斯峰會）公報中說，烏克蘭的未來在北約，就是這話， 就是這麼回事（period, full stop）。沒有限定條件。不與任何人談判。這將會發生。這有兩個因素，喬治。其一，如果烏克蘭在戰爭期間加入北約，就意味着北約與俄羅斯開戰，也意味着美國與俄羅斯開戰。北約和美國都不準備這樣做。”

沙利文補充說，“第二，每個希望加入北約的國家都必須進行一些民主改革，以達到北約的標準。烏克蘭在這條道路上取得了很大進展。它還需要進行更多的改革。我們正在與烏克蘭一起研究這些改革的性質，烏克蘭本身也認為這些改革是其民主未來所必需的。”

沙利文說，“因此，烏克蘭和北約之間正在進行良好的對話。拜登總統和澤連斯基總統之間進行了很好的對話。我認為我們之間有着很好的理解。最後，拜登總統和澤連斯基總統一起站在世界面前，澤連斯基總統說，雖然他沒有得到他想要的一切，但他對北約峰會的結果非常滿意，對他從西方夥伴那裡得到的支持非常滿意。”

就這場戰爭是否已陷入僵局的提問，沙利文說，“沒有，喬治。事實上，烏克蘭軍隊在東部和南部都取得了進展。我們在反攻開始前就說過，反攻會很艱難，而反攻也很艱難。這是戰爭的本質。但烏克蘭人在繼續推進，我們也在繼續向他們提供必要的武器裝備和能力。他們將繼續試圖奪回被俄羅斯非法佔領的領土，我們將繼續支持他們。”

另在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）“面向全民”節目採訪時，主持人瑪格麗特·布倫南問道，“就北約作出的承諾而言，有可能允許烏克蘭在未來加入北約。您是否擔心這將影響與俄羅斯為結束衝突而可能進行的談判，因為在這種情況下，他們有動力將衝突拖下去？”

沙利文回答說：“此時此刻，烏克蘭人正英勇無畏地向南部和東部的俄軍防線發起衝擊。他們給俄軍造成了巨大的損失。西方正在努力繼續收緊我們的制裁，掏空俄羅斯的國防工業基礎，削弱其生產先進技術的能力。我們將繼續對俄羅斯施加經濟壓力，烏克蘭將繼續對俄羅斯施加軍事壓力。”

沙利文補充說，“因此，我認為，如果俄羅斯選擇繼續在這場戰爭中作戰，最終俄羅斯將付出嚴重的代價。烏克蘭將繼續在戰場上取得進展。與此同時，我們將確保烏克蘭得到所需的支持，不管需要多久，這也是北約峰會傳遞出的信息。最後，是的，我們在北約非常簡單地說，烏克蘭的未來在北約。我們是認真的。這一點不容談判。這是現在所有31個盟國都承諾的事情。”

基輔一直認為，在加入北約之前，烏克蘭無法免受莫斯科的持續威脅。沙利文指出，美國及其北約盟國已經向烏克蘭“提供了前所未有的支持”。他周日在接受美國全國廣播公司（NBC）“與媒體見面”節目採訪時說，“我們拜登政府所能做的就是每天起床，與我們的盟友和夥伴一起盡我們所能地努力工作，以最快的速度為烏克蘭提供它所需要的東西，使它能夠在這一努力中取得成功。”