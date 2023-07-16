羅馬教皇批准上海主教 梵蒂岡批評中國未經協商調任主教

梵蒂岡/中國

教皇方濟各批准了上海新主教的任命，但梵蒂岡譴責中國違反雙邊協議，未經協商就將主教調往上海。

教皇方濟各在梵蒂岡的窗前主持天使祈禱2023年7月9日。

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路透社報道，梵蒂岡周六（7月15日）發表聲明稱，教皇方濟各已任命沈斌主教領導空缺的上海教區。

但梵蒂岡國務卿皮耶羅-帕羅林在一次單獨發表的採訪中說，沈先生從江蘇省海門教區調到上海並未徵求梵蒂岡的意見。

帕羅林樞機主教表示，這一單方面的決定違背了2018年一項具有里程碑意義的主教任命協議中規定的"對話與合作精神"。

保守派天主教徒批評該秘密協議是對中國共產黨的屈服，但梵蒂岡辯稱這是為了中國天主教徒與當局進行某種形式對話的不完美方式。

帕羅林先生在接受梵蒂岡內部媒體採訪時說，教皇決定批准沈先生的任命是"為了上海教區的更大利益"，也因為沈先生是一位"受人尊敬的牧師"。

帕羅林先生提醒中國的主教們，該協議自簽署以來已續簽兩次，"其基礎是圍繞主教相關決定達成共識的基本原則"。

上海之爭是梵蒂岡與中國之間最近一次關於主教調任的爭論。

去年11月，梵蒂岡指責中國當局違反了2018年協議，在一個未被羅馬教廷承認的教區任命了一名主教。

路透社說，2018年的協議旨在彌合中國大陸長期存在的忠於羅馬教皇的地下教會與國家支持的官方教會之間的分歧。自20世紀50年代以來，雙方首次承認教皇為天主教會的最高領袖。

現年53歲的沈先生是中國主教團主席，據說這個主教團由中國共產黨控制。他於今年4月在未經梵蒂岡授權的情況下在上海就職。

中國主教團沒有得到梵蒂岡的正式承認，帕羅林先生在周六接受採訪時說，羅馬教廷希望建立一個中國天主教主教會議，其章程與其他國家的主教會議類似。

他補充說，這些章程應規定中國主教與教皇之間定期接觸。

路透這個報道說，下個月，羅馬教皇將訪問蒙古，蒙古在1921年之前是中國的一部分，與北京保持着良好的關係。外交官們認為，這個只有約1300名天主教徒的國家可以充當梵蒂岡與中國的中間人。