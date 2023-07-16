美日韓外長均強調台海和平穩定的重要性台灣外交部表歡迎

美國/日本/韓國/台灣

台灣外交部今天表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在東協外長會議期間，多次強調維護台海和平穩定的重要性；日本及韓國外長也在相關會談中，同樣表達對台海情勢的關切。彰顯台海和平已成為印太理念相近國家的共識，台灣外交部對三國外長的談話，表示誠摯歡迎與肯定。

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第56屆東南亞國家協會外長會議（ASEAN Foreign Ministers' Meeting）及系列會議，7月11到14日在印度尼西亞首都雅加達召開。美國國務卿布林肯在會議期間會晤中共中央外事辦主任王毅，以及出席美國與東協外長會議等相關場合時，多次強調維護台海和平穩定的重要性。

台灣外交部指出，布林肯在14日舉行的記者會上明確表示，美國與印太區域盟友，同樣關切中國在南海、東海及台灣海峽所採取日益專斷的作為。美國致力維護台海和平穩定，因為每天有超過半數的國際貨運通過台海，全球七成以上的半導體是由台灣製造，所以台海和平符合所有國家的利益。布林肯也強調，美國持續反對任一方片面改變現狀。

此外，日本外務大臣林芳正及韓國外長樸振在分別會晤中共中央外事辦主任王毅時，也同樣表達對台海情勢的關切，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性。台灣外交部表示，美日韓三國外長的關切，彰顯台海和平已成為印太理念相近國家的共識，對三國外長相關談話，台灣表示誠摯歡迎與肯定。

台灣外交部表示，台灣位處東亞西太平洋第一島鏈的樞紐位置，對於印太地區安全及繁榮扮演不可或缺的關鍵角色。台灣將持續與美、日、韓及其他理念相近夥伴密切合作，捍衛共享的民主價值，以維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。#