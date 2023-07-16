耶倫：尋求進一步緩和與中國關係，調整對華關稅為時尚早

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美國財政部長耶倫(Janet Yellen)7月16日向媒體表示，她熱切期望與中國在存在共同利益的領域開展合作，包括解決較貧窮國家的債務重組，以及在考慮增資之前多邊開發銀行的改革需要等全球挑戰。

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在印度西部城市甘地訥格爾舉行的二十國集團財長和央行行長會議前的新聞發布會上，耶倫表示，她上周對北京的訪問有助於將美中關係置於“更堅實的基礎上”，世界上最大的兩個經濟體對世界負有“在共同關心的領域開展合作”的義務。耶倫向記者介紹稱，“眾所周知，我上周前往中國，與北京新任經濟領導團隊會面。在與我的同行會晤期間，我強調了兩國共同努力應對我們所面臨的全球挑戰的重要性。”

耶倫說，“作為世界上最大的兩個經濟體，我們有義務為兩國人民和世界人民在共同關心的領域開展合作。上周的訪問是向前邁出的一步，使我們的關係有了更堅實的基礎，並建立了有韌性和富有成效的溝通渠道。還有許多工作要做。但我相信這次訪問是一個重要的開端。我熱切期望在我們在北京奠定的基礎上，進一步採取行動。”

據路透社報導，對中國不公平貿易做法的擔憂依然存在，這促使華盛頓對華徵收關稅。耶倫說，“這些問題確實沒有得到解決”。她指出，美國公司希望看到一個可以“在中國投資並蓬勃發展”的營商環境。

據彭博社報導，耶倫表示，美國應尋求進一步“緩和”與中國的緊張關係，儘管取消特朗普政府對華徵收的關稅為時尚早。她指出，“隨着時間的推移，尋找緩和局勢的方法是有益的。”

耶倫提及，美國即將完成對華徵收關稅的四年期審查，她在最近的北京之行中討論了這一問題。任何取消關稅措施的舉動都將激起美國國內的政治反應，共和黨議員及總統候選人會尋求加大對拜登政府的壓力。

耶倫說，“徵收關稅是因為我們對中國方面的不公平貿易做法感到擔憂——我們對這些做法的擔憂依然存在。因此，也許隨着時間的推移，這是一個我們可以取得進展的領域，但我要說，至少在目前將其作為一個緩和的領域還為時過早。”

在被問及中國經濟反彈放緩的證據時，耶倫說，這也是她在北京訪問期間提到的一個話題。她說，“中國是世界上許多國家的重要進口國，因此當中國經濟增長放緩時，會對許多國家產生影響——我們正在看到這一點。”

耶倫說，她與中國官員討論了他們計畫如何應對經濟疲軟的問題。她說：“我認為，至少他們肯定急於傳達中國的商業環境是開放和友好的”。耶倫還重申了她的觀點，即美國對中國實施特定出口管制和投資限制的行動是出於國家安全考慮，而不是為了切斷與世界第二大經濟體的聯繫。她強調，“我們在許多領域的貿易和投資是完全沒有爭議的，對雙方都有利。”

耶倫並談到了拜登政府的“友岸外包”政策，即努力重塑全球供應鏈以減少對中國的過度依賴。她稱印度是這方面“不可或缺的合作夥伴”。周二離開印度後，耶倫將訪問越南，這是美國的另一個“友岸外包”目標。

此外，耶倫表示，她將在此次二十國集團財長會議上繼續大力推動“所有雙邊官方債權人全面、及時地參與待決債務重組”。耶倫透露稱，她與中國官員討論了贊比亞的債權重組問題，儘管談判時間過長，但分歧還是得到了克服。

耶倫說：“我們應該將在贊比亞問題上達成的共同原則應用於其他案例，而不是每次都從零開始。我們必須加快步伐”。她還補充道，希望斯里蘭卡和加納的債務處理能夠儘快敲定，以便國際貨幣基金組織（IMF）能夠在今年秋季推進初步貸款計畫審查。她提出，需要為借款國和其他利益攸關方制定一份債務重組“用戶指南”，以明確這一進程。

在支持烏克蘭問題上，耶倫說，“讓我明確指出：我們聯盟對烏克蘭的支持是明確的。美國將一直與烏克蘭站在一起。我知道我們聯盟中的盟友和夥伴也會這樣做。預算支持對烏克蘭的抵抗至關重要。作為向烏克蘭提供這種支持的廣泛聯盟的一員，美國感到自豪。”

耶倫補充說，“通過幫助維持經濟和政府運轉，我們正在給予烏克蘭所需的支持，以便其能夠為自由和主權而戰。我們還將繼續切斷俄羅斯獲得其對烏克蘭發動戰爭所需的軍事裝備和技術的渠道。我們今年的核心目標之一是打擊俄羅斯逃避制裁的努力。我們的聯盟正在最近幾個月所採取的行動的基礎上再接再厲，以打擊這些企圖。”