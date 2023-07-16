衛報：中國延攬前英國首相和財長任職金融機構

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據英國《衛報》透露，曾推動中英關係進入“黃金時代”的前英國首相和財相都在中國支持設置的金融機構擔任高層職務，以幫助北京增加可信度。

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英國衛報7月15日報道，英國議會情報與安全委員會（ISC）發現，英國前首相戴維-卡梅倫（David Cameron）被任命為“10億英鎊”的中英投資基金副主席，英國前財相丹尼-亞歷山大爵士（Sir Danny Alexander） 被任命為亞投行副行長。

該報說，根據提供給情報監督機構的機密證據，對他們的任命是為了給中國投資和更廣泛的中國品牌增加可信度。

英國國會情報與安全委員會稱，英國前首相卡梅倫和前財長亞歷山大都是開創“英中關係黃金時代”計畫的核心人物。

當年的決定，被監督機構指為完全誤判了中國政府在英國投資為中國共產黨贏得全球技術主導地位的決心。

英國國會情報與安全委員會認為，英國對中國威脅的反應不夠充分，並補充說，中國已經滲透英國經濟。

有用的白癡

衛報說，亞歷山大仍是亞投行的政策和戰略副總裁。而卡梅倫的投資銀行計畫，則在很大程度上宣告失敗，原因是香港民主抗議遭鎮壓導致倫敦和北京關係迅速惡化。

英國前保守黨主席，香港末代總督彭定康勳爵向英國國會委員會說：“我認為，他們（中國）很可能認為我們並不是完全可靠的有用的白癡......我認為，他們將我們視為一個經濟機會，一個通過獵捕精英、通過培養有用白癡、通過利用英中關係的'黃金時代'之類的手段，讓我們根據他們的意願做事情的機會”。

有毒的文化

衛報還說，亞投行（AIIB）的全球通訊主管鮑勃-皮卡德（Bob Pickard）今年6月辭職後在推特（Twitter）上表示："亞投行由共產黨員主導，而且擁有一種可以想象到的“最有毒的文化”。

皮卡德補充道："我很高興能離開那個糞坑。我認為，那裡由共產黨的黑幫掌握着銀行的大權。他們把一些董事會成員當作“有用的白癡。我認為，我國政府不應該成為這個中華人民共和國（中國）工具的成員。因為現實情況是，那個銀行權力自始至終都被中國共產黨所掌控”。