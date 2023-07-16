韓國季風暴雨導致洪水和山體滑坡 至少33人死亡

韓國，災害

今年的夏季季風再次在韓國造成嚴重洪災，韓國內政部周日（7月16日）表示，洪水已造成至少33人死亡，10人失蹤，內政部警告，隨着搜救工作繼續，死難數字可能還會上升。

2023年7月16日，韓國清州救援人員在一條被洪水淹沒的地下隧道搜尋倖存者。

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韓國正處於夏季季風期，季風導致過去四天的強降雨，造成大面積洪水和山體滑坡，一個大型水壩決堤。韓國內政部周日表示，已有至少33人死亡，10人失蹤，其中大多數遇難者是被山體滑坡掩埋或掉入被洪水淹沒的水庫。

一些村莊被洪水完全淹沒，居民被困家中。一輛公共汽車在五松站被困在被洪水淹沒的隧道中，五名乘客死亡。在忠清北道的清州，救援人員正試圖營救被困在另一條430米長隧道中的約15輛汽車。該隧道周六上午被洪水淹沒。據內政部稱，截至周日已從隧道中打撈出7具屍體，潛水員正夜以繼日持續搜繼續尋其他遇難者。

一名在隧道中失蹤的遇難者的親屬說："我已經失去了所有希望，但我不能離開。"他說："想到我的兒子在冰冷的水中感受到的痛苦，我的心都碎了”。當地電視台播出的畫面顯示，附近河流的洪水決堤，衝入隧道。

自6月25日以來，韓國一直處於季風中，通常季風會帶來平均持續30天的強降雨。上周四，天氣警報被提升至最高級警戒。一些地區三天內降雨量高達500毫米。周六，政府呼籲撤離有山體滑坡危險的地區。

目前正在國外訪問的韓國總統尹錫烈辦公室表示，總統與其助手召開了緊急會議，討論應對惡劣天氣和洪水的措施。此前，他已下令總理韓德洙調動一切可用資源，最大限度地減少受災人數。

韓國夏季季風經常造成洪災，但由於總體準備充分，受災人數相對較小，去年8月在首爾發生的洪災，造成15人死亡。根據預測，本周三之前還將有降雨，韓國氣象局警告說，這種天氣狀況將帶來 "嚴重 "危險。