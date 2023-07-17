世界兩大污染國中美在北京開始氣候對話

美國/中國/氣候對話

美國氣候特使約翰-克里與中國氣候特使解振華周一在北京開始會談，這標誌着世界上兩個最大污染國就氣候問題恢復了對話。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國官媒央視CCTV報道，美國氣候特使約翰-克里（John Kerry）與中國氣候特使謝振華今天上午進行了長達4個小時的會談。

法新社今天周一發自北京的電稿說，中國外交部發言人毛寧在例行發布會上表示：“氣候變化是全人類面臨的共同挑戰”。

中美氣候特使會談的具體內容目前尚未公布。中國央視該頻道昨天周日在美國氣候特使克里抵達北京時表示"中美將就氣候問題深入交換意見"。

中國是世界上最大的溫室氣體排放國，而溫室氣體二氧化碳是氣候變化的罪魁禍首。北京承諾將在2030年達到排碳峰值（即在2030年之前繼續增加碳排量），然後到2060年實現碳中和。

近一年前，中美氣候對話中斷，原因是中國將此作為抗議時任美國眾議長南希-佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的一部分動作。

現在的氣氛似乎恢復了溝通，但華盛頓希望在這一領域表現出堅定的立場。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周日告訴CNN，約翰-克里將呼籲中國"不要躲在發展中國家的說法背後"來縮減其應對氣候變化的承諾。

沙利文說：包括中國在內的每個國家都有責任減少排放。他補充道："我認為，世界應更多地鼓勵中國，甚至對其施加壓力，使其採取更為激進的減排措施。

這位白宮安全顧問稱，世界第二大經濟體"在這方面仍有工作要做"，"克里先生將在訪問北京期間強調這一點"。

拜登政府認為，氣候變化是美中在激烈競爭中可以合作的領域之一，並為此選擇了一位關鍵人物---與中國關係相當融洽，且從未間斷的前國務卿約翰-克里作為美國氣候特使。克里將在北京逗留至周三。