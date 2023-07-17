日本首相訪問海灣 聚焦清潔能源脫碳技術合作

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）周一從沙特前往阿聯酋訪問，這是他海灣之行第二站，其重點是在下屆聯合國氣候大會（迪拜COP28）召開前討論清潔能源合作。

日本首相岸田文雄與阿聯酋總統本-紮耶德-阿勒納哈揚（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）在國家宮殿Qasr Al Watan舉行的官方招待會上2023年7月17日阿布紮比。

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法新社今天17日發自迪拜的報道說，隨着海灣國家越來越多地轉向清潔能源，特別是在11月至12月的COP28氣候大會之前，日本熱衷於提供其綠色和可再生能源技術，以支持這些國家的去碳化努力。

日本嚴重依賴原油進口，沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾是日本的主要原油供應國。

岸田先生首先前往沙特，並於周日會見了這個富油王國的實際統治者穆罕默德-本-薩勒曼王儲。

據共同社說，日本首相與沙特王儲一致同意為推動實現去碳化社會，在太陽能、氫、氨等清潔能源領域深化合作。

沙特正在力圖擺脫對石油的依賴，對於燃燒時不排碳的氫等精製技術非常有興趣。

岸田此次中東之行帶去了大約40家日本企業，與沙特在能源等領域締結了26份備忘錄。

岸田就日本與沙特的關係對媒體表示：“將擺脫迄今為止的產油國和消費國這一關係，向去碳化時代的新全球夥伴關係深化。”

法新社說，據一份聯合聲明，在日本首相周日訪問沙特期間，日本與沙特宣布啟動一項"支持沙特阿拉伯努力成為清潔能源中心"的"倡議"。

岸田文雄還與聯合國28屆氣候大會（COP28）主席蘇丹-賈比爾（Sultan Al-Jaber）會談，後者也是阿聯酋石油公司ADNOC的負責人。

在阿聯酋通訊社WAM發表的一篇文章中，岸田表示，他希望提供日本"先進的脫碳技術"，作為與阿聯酋"在氫氣、氨氣和碳回收的生產和使用方面"合作的"倡議 "的一部分。

海灣合作委員會的六個成員國和日本周日還宣布恢復自由貿易協定（FTA）的談判，該談判於2006年在東京開始，後於2009年中止。