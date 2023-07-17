20國集團財長會議聚焦窮國債務，中國立場引人關注

20國集團財長會議

20國集團財長和央行行長17日在印度古吉拉特邦首府甘地-納格爾舉行會議， 就貧窮國家債務重組、多邊金融機構改革、應對氣候變化努力的資金支持等議題展開討論。中國在窮國債務重組問題上的立場引人關注。

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繼6月下旬在巴黎舉行的新全球融資契約峰會就非洲國家贊比亞的債務重組問題達成共識後，債務問題再次成為這次20國集團財長會議一個重點討論議題。

目前擔任20國集團輪值主席國的印度財長17日在會議開幕前，與美國財長耶倫共同舉行的記者會。她一方面呼籲與會各國領導人擔起責任，引導全球經濟走向強勁、可持續，同時也平衡而且包容的增長，尤其是助力會議，就日趨嚴重的債務問題達成一項共識。

耶倫也在發言中，就貧窮國家負債沉重問題，提及各方債權國不久前在巴黎就贊比亞債務問題達成的解決方案，並表示，她幾天前在北京訪問時，曾與中方就此議題交換意見。

中國如今是許多亞洲和非洲最貧窮國家的最大債權國。一些接受中國在“一帶一路”倡議框架下投資的國家負債情況更趨嚴重。中國在債務問題上的立場因此格外引人關注。但中國一直反對就此展開多邊談判。

6月底在巴黎達成的贊比亞債務重組方案涉及的債務金額為63億美元，其中三分之二都來自中國貸款。

20國集團財長會議啟動前，耶倫16日也在印度出席了七大工業國集團財長會議，為今天的20國集團財長會議做準備。她在會議之餘表示，圍繞贊比亞債務議題的談判時間太長，希望各方能就非洲國家加納以及亞洲國家斯里蘭卡的債務問題儘快達成解決方案。她認為，各方應該以贊比亞債務談判為藍本，避免每一次都從頭開始。

但法新社引述一名印度高階官員指出，目前北京方面在這一問題上的態度並不積極。

國際金融機構改革、虛擬貨幣規範以及如何幫助貧窮國家獲得資金以應對氣候變化等也都是這次為期兩天的20國集團財長會議討論的議題。耶倫日前特別指出，發達國家不會因為援助烏克蘭，而減少對發展中國家的支持。