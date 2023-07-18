克里與李強和王毅會面 盼重新定義美中關係

美國/中國/氣候對話

周二，美國氣候特使約翰-克里分別與中國總理李強和最高外交官王毅會面。克里表示，全球變暖是"對人類的威脅"，而氣候合作可以重新定義美中關係。李強同意合作應對氣候變化。

美國總統氣候問題特使約翰-克里和中國國務院總理李強在人民大會堂舉行會談2023年7月18日北京

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美國氣候特使約翰-克里於周日抵達中國，周一他與中國氣候特使謝振華舉行4小時會談，周二，他又與中國總理李強和最高外交官員王毅舉行了會談。

法新社指出，這是世界兩大碳排污染國（中國第一，美國第二）在數月的外交冷卻後試圖重啟對話。

王毅與克里在開始會晤之前握手並交換了幾句話。法新社說，王毅向素與北京親善的約翰-克里宣布："你是我們的老朋友”。

約翰-克里堅持說："我們（美國人）希望這次會議將標誌着雙方（氣候問題）合作新定義的開始，也標誌着解決我們之間分歧的開始。

王毅說："中美氣候變化合作正在取得進展，因此我們需要兩國人民的共同支持。王毅還警告說：“我們需要健康、穩定和持久的中美關係”。

隨後，中國總理李強也與約翰-克里會了面。李強表示，"包括中美在內的世界各國必須加強合作，形成共識，加快應對氣候變化"。

約翰-克里向李強保證說："我希望，從現在到12月在阿聯酋舉行聯合國第28屆氣候大會（COP28）期間，我們能夠取得進展"。