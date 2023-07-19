普里戈任在新視頻中現身：瓦格納不會重返烏克蘭戰場，為非洲準備

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俄羅斯僱傭兵組織瓦格納創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在周三出現的一段視頻中歡迎他的戰士們來到白俄羅斯，告訴他們暫時不會再參加烏克蘭戰爭，但命令這些瓦格納戰士為前往非洲集結力量。這是普里戈任自上個月在俄羅斯領導兵變以來首次公開露面。

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與瓦格納相關的社交媒體“電報”平台周三發布了這段普里戈任似乎人在白俄羅斯的視頻。在黃昏時拍攝的一段搖晃的手機視頻中，可以看到普里戈任對一群似乎是瓦格納鬥士的人發表講話，人群中並不斷爆發出掌聲和歡呼聲。

這一長相和聽起來都像普里戈任的男子在視頻中說道：“歡迎大家！我很高興向大家致意。歡迎來到白俄羅斯的土地！我們有尊嚴地戰鬥！我們為俄羅斯做了很多事情。”該視頻是在光線並不明亮的情況下背光拍攝的，因此無法完全確定說話者是普里戈任或視頻拍攝的時間。

美國有線電視新聞網 (CNN) 將該視頻定位到白俄羅斯城鎮阿西波維奇 (Asipovichy) 先前廢棄的軍事基地，該基地位於首都明斯克東南約80公里處。7月6日，CNN團隊訪問了這個基地。

普里戈任在視頻中說，“我們為俄羅斯做了很多。現在前線發生的一切是恥辱。我們不想參與其中。” 他接著說道，“因此，我們決定在白俄羅斯駐紮一段時間。在此期間，我們將把白俄羅斯軍隊打造成世界上第二強大的軍隊，如果需要，我們將取而代之。”

普里戈任隨後暗示，瓦格納部隊稍後可能會前往非洲，該組織一直活躍在馬里和中非共和國。普里戈任在視頻中說，他的手下應該善待當地人，並命令他們訓練白俄羅斯軍隊，積蓄力量，準備“前往非洲的新征程”。

普里戈任說：“也許我們會在某個時候重返SMO（特別軍事行動），屆時我們確信不會被迫自取其辱”。在普里戈任發言後，他的副手烏特金（Dmitry Utkin）說，“這不是結束。這是開始。世界上最艱巨的任務即將開始”。然後他換用英語說，“歡迎來到地獄”。

據CNN報導，新的衛星圖像顯示，隨着車隊不斷抵達，白俄羅斯的瓦格納新營地里停滿了車輛。根據美國公司Planet Labs PBC拍攝的衛星圖像，在第一支車隊抵達約72小時後，瓦格納車隊的數百輛車輛已塞滿白俄羅斯一個廢棄的軍事基地。

新圖片拍攝於周三早上6點29分左右，距視頻拍攝不到8個小時，視頻顯示一名男子，據稱是普里戈任在營地與他的部隊交談。

CNN已對這段視頻進行了地理定位，確定其拍攝時間可能是在周二日落後。看到該男子講話的地方現在停滿了車輛，這表明另一支車隊已連夜抵達。連日來，網上出現了一些視頻，顯示長達100輛車的車隊沿着俄羅斯的主要高速公路向白俄羅斯方向行駛。