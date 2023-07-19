熱熱熱！稱北半球熱壞了

炎熱/北半球

今年夏季未盛酷暑已經烤人，熱成為熱題。希臘和加拿大的大火，意大利、西班牙或美國的酷熱，以及法國的一些當地罕見熱的記錄：法新社稱地球北半球在加強版的熱浪下令人窒息和燃燒。不過，中國和日本也熱。

廣告 繼續瀏覽後續

熱浪也席捲了地中海北部海岸。

法新社說，在希臘，儘管雅典附近受威脅的海濱地區的炎熱情況有所改善，但消防隊員周二在撲滅多起森林火災的過程中經歷了第二個“艱難的一天”。據消防隊員稱，過去24小時內已發生不少於47起火災。 其中兩個位於雅典以西的地區，截至當天仍未得到控制。預計周四希臘將出現新一輪熱浪，最高氣溫可達 44°C。

意大利有20個城市進入紅色警戒狀態，從阿爾卑斯山腳下的博爾紮諾到西西里島的巴勒莫，威尼斯、博洛尼亞、佛羅倫薩、羅馬、那不勒斯和撒丁島的卡利亞里，都報告氣溫高達39°C。

尤其是羅馬的氣溫達到了 40°C，略低於 2007 年 8 月以來當地創下的 40.5°C 紀錄。但這並沒有阻止遊客來到這座永恆之城，羅馬提供 2,500 個可飲用的新鮮飲水機，可以讓遊人解渴。

周二下午早些時候，意大利記錄的最高氣溫（2021 年 8 月 11 日在西西里島測得的 48.8°C）達到了歐洲大陸高溫記錄，而同一地區的拉古薩則為 44°C。

炎熱威脅健康。兒童和老年人面臨的風險最大，當局必須採取特殊的預防措施來保護他們免受酷暑的傷害。

據撒丁島拉努塞島一個中心的經理摩根娜·庫卡（Morgana Cucca）告訴法新社：“我們現在不讓孩子們去參加劇烈的體育活動，而是讓他們輪流到海邊三天，森林裡三天。”

儘管法國巴黎氣溫今天上午沒有酷暑烤人，但當局警告未來多天會有炎熱，多個地區可能會出現高溫。