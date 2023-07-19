美國對烏追加13億美元安全援助 另一批4億美元軍援最快本周宣布

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7月19日，美國國防部通過聲明宣布了一項新的安全援助計畫，以支持烏克蘭的戰場需求。該一攬子計畫包括烏軍所需的關鍵防空能力和彈藥，將作為“烏克蘭安全援助倡議”（USAI）的一部分提供。這意味着美國政府可以從供應商處購買援烏武器，而不必從國防部庫存中提取。

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五角大樓表示，這批將通過“烏克蘭安全援助倡議”提供的援助強調了美國對滿足烏克蘭迫切需求的持續承諾，即承諾提供關鍵的近期能力，同時建設烏軍的持久能力，以保衛其領土並在中長期遏制俄羅斯的侵略。

五角大樓周三宣布的公告標誌着對烏提供更多優先裝備的合同進程的開始。此次宣布的總計13億美元的軍援包括：4套國家先進地對空導彈系統（NASAMS）及彈藥；152 毫米口徑炮彈；掃雷設備；“陶”式導彈；“鳳凰幽靈”和“彈簧刀”無人機系統；精確航空彈藥；反無人機系統和電子戰探測設備；150 輛加油車；115 輛拖曳裝備的戰術車輛；50 輛用於回收裝備的戰術車輛；港口和海港安全設備；戰術安全通信系統，以及培訓、維護和維修活動支持。

五角大樓稱，“美國將繼續與其盟國和夥伴合作，為烏克蘭提供能力，以滿足其當前的戰場需求和長期的安全援助要求”。據最新承諾，烏克蘭將從美國獲得總共12套國家先進地對空導彈系統。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）去年11月表示，該系統攔截俄羅斯攻擊的成功率為100%。

本周二，奧斯汀在一次協調向烏克蘭提供援助的國際會議上重申：“不要搞錯了：我們決心支持烏克蘭爭取自由的鬥爭，無論需要多長時間”。據美國有線電視新聞網（CNN）引述知情官員報導，美方預計還將宣布另一項價值約4億美元的對烏援助計畫，其中包括為國家先進地對空導彈系統提供更多彈藥，以及為愛國者導彈防禦系統和海馬斯多管火箭炮系統提供彈藥。

該一攬子計畫還將包括更多的火炮彈藥，官員們警告說，火炮彈藥供不應求，尤其是烏克蘭有可能發動長期反攻，消耗現有庫存。此外，這一待宣布的對烏軍援計畫還包括反坦克和反裝甲武器，如“標槍”反坦克導彈和“陶”式導彈。該計畫尚未最終確定，仍有可能發生變化。其中一位官員說，最早可能在本周宣布。

透露消息的兩名美國官員說，值得注意的是，預計該軍援計畫不會包括更多有爭議的集束彈藥，華盛頓在本月早些時候宣布的上一批援助中首次提供了集束彈藥。拜登政府決定提供集束彈藥，部分原因是為了滿足烏軍對更多炮彈的需求，因為美國和其他國家正在加緊生產炮彈。