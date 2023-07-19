南非，普京

【視頻】普京最終將不前往南非參加金磚國家峰會

南非總統府周三（7 月 19 日）宣布，俄羅斯總統普京將不會出席 8 月底在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會，這一宣布結束了幾個月來對這一問題的猜測，普京自今年3月被國際刑事法院發出逮捕令，南非身為國際刑事法院《羅馬規約》的簽署國，有義務將其逮捕，而普京如果到訪將使無意與俄羅斯為敵的南非政府陷入兩難。

02:33 圖為2019年10月，普京和南非總統西里爾-拉馬福薩在索契就非洲大陸嚴重依賴的穀物協議進行協商 AP - Sergei Chirikov

廣告 繼續瀏覽後續 點擊視頻收看France24電視台駐南非開普敦特約記者的報道 02:33 Vladimir Poutine et Cyril Ramaphosa, ici en octobre 2019 à Sotchi, ont mené de nouvelles discussions autour de l'accord sur les céréales dont le continent africain dépend beaucoup. AP - Sergei Chirikov 下載法廣應用程序跟蹤國際時事