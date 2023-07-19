【視頻】越境的駐韓美軍士兵已被朝鮮扣押，曾因"襲擊 "罪在韓服刑

朝韓，美國

一名首爾官員7月19日告訴法新社，一名美國軍人可能是在越過朝、韓邊界的非軍事區（DMZ）後，被朝方拘捕。這名士兵此前曾因 "襲擊 "罪在韓國監獄服刑兩個月。

越境的駐韓美軍士兵已被朝鮮扣押，曾因"襲擊 "罪在韓服刑

廣告 繼續瀏覽後續

經美軍確認，這個名叫特拉維斯-金（Travis King）的美軍二等兵，2021年入伍，他"因受到攻擊指控在韓國監獄服刑約兩個月，之後於7月10日獲釋"。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台援引美國官員的話報道，他因紀律原因本應被帶回美國，但卻設法離開機場，混入了一群前往非軍事區的遊客中。

聯合國方面此前曾表示："我們認為他目前被關押在朝鮮，我們正與朝鮮人民軍合作解決這一事件"。美國國防部長勞埃德-奧斯汀（Lloyd Austin）在首爾的記者會上證實了這一說法，他說“正在密切關注事態發展並展開調查”。

法新社聯繫了韓國國防部，但國防部拒絕發表評論。

一名現場目擊者向哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）描述了當時的情景："在他所屬的小組參觀了現場的一棟建築後，這名男子發出了響亮的'哈哈哈'聲音，並在建築之間奔跑"。他說："起初我以為這是一個糟糕的玩笑，但當他沒有返回來時，我意識到這不是一個玩笑，然後所有日都反應過來了，這簡直是瘋了”。

法新社指，該事件可能會進一步惡化華盛頓與平壤之間的關係。據韓國軍方稱，事件發生幾小時後，朝鮮又向東海發射了兩枚彈道導彈。

每天都有數百名遊客有組織地前往 "共同警備區"（JSA）旅遊，該警備區位於非軍事區內，該區自朝鮮戰爭（1950-1953 年）後70年來分隔着朝、韓兩國。由於朝鮮戰爭停戰並未簽署和平協議，兩國在技術上仍處於戰爭狀態。

2019 年，美國前總統特朗普曾在兩國邊境板門店會見了朝鮮領導人金正恩，甚至越過分界線進入到朝鮮領土。

韓國尚志大學軍事研究教授崔吉一（Choi Gi-il）向法新社說，"板門店是這名美國人最有可能選擇越境進入朝鮮的地點，因為這裡是參觀共同警備區期間唯一可能的逃跑地點”。

報道指，朝鮮在 2020 年新冠疫情開始時就關閉了邊境，至今尚未重新開放。朝鮮在其邊境一側的安全部隊已大幅減少。

點擊視頻收看法國電視France24的相關報道

01:46 越境的駐韓美軍士兵已被朝鮮扣押，曾因"襲擊 "罪在韓服刑 © France24 報道視頻畫面