世界盃女足今開幕 突發槍擊案讓安保緊張

新西蘭/世界盃女足足球賽/槍擊案

今天一早，一名男子衝進新西蘭奧克蘭市中心的一處高層建築工地，向驚慌失措的工人開槍，造成兩人死亡。該槍擊案在新西蘭造成安保恐慌，因為新西蘭主辦的國際足聯女足世界盃首場比賽幾個小時後就開賽。新西蘭立即加強了安保警力與措施。

廣告 繼續瀏覽後續

據美聯社今天報道稱，女足世界盃首場比賽開賽前幾小時，新西蘭一名槍手造成兩人死亡。該槍手在與警方的槍戰中中彈死亡，一名警官也中彈受傷。槍擊案中，有四名平民也受傷。

槍擊事件發生在挪威隊和其他足球隊下榻的酒店附近。

新西蘭總理克里斯·希普金斯安撫表示，比賽將如期舉行。警方許諾，世界盃揭幕戰將加強安保，以安撫球迷。國際足聯表示，兩場揭幕戰前將為槍擊案受害者默哀一分鐘。

這起槍擊事件震驚了新西蘭，新西蘭槍擊事件很少見，事件引發了新西蘭主要新聞網站和廣播的關注。

據新西蘭當地警察局長安德魯·科斯特表示，槍手是一名 24 歲的男子，曾在該建築工地工作過，他的動機似乎與他在那裡的工作有關。該警官說，被確定為槍手的男子有家庭暴力史，正在軟禁中服刑，但有豁免權可以在下皇後街工地工作。

槍擊事件於上午7點20分左右開始，警方很快包圍了該地區。

科斯特說，槍手穿過未完工的建築，向人們開槍，許多工人逃跑或躲藏。科斯特說，然後他把自己關在三樓的電梯井裡，特警人員在確保上下樓層安全後與他交戰。科斯特表示，目前尚不清楚該男子是被警察開槍打死還是自殺。他說，槍手嫌疑人沒有持槍許可證，因此不應該擁有槍支。

外面，武裝警察對奧克蘭市中心的一個地區進行了嚴格封鎖，並封鎖了深受遊客歡迎的港口渡輪碼頭周圍的街道。警方命令旁觀者散開，並要求辦公樓內的人們就地避難。

槍擊事件發生時，女足世界盃的參賽足球隊和球迷聚集在新西蘭觀看新西蘭與澳大利亞聯合舉辦的女足世界盃。揭幕戰定於周四晚上在奧克蘭舉行，比賽雙方為新西蘭隊和挪威隊。

新西蘭總理希普金斯表示，他正在考慮是否按計畫前往觀看比賽。

挪威隊隊長馬倫·米耶德表示，當一架直升機開始在酒店窗外盤旋時，她的隊友們被突然驚醒。

美國隊表示，所有球員和工作人員均安全。

國際足聯世界盃揭幕戰正在伊甸園公園舉行，官員們表示，他們鼓勵持票人提前抵達，場館將加強安保。

美聯社稱，新西蘭在該國最嚴重的大規模槍擊事件促使人們對槍支的態度發生巨大變化後，於 2019 年實施了嚴格的槍支法。2019 年 3 月，基督城兩座清真寺周五祈禱期間，一名槍手射殺了 51 名穆斯林信徒。

時任總理傑辛達·阿德恩 (Jacinda Ardern) 發誓要在一個月內禁止大多數半自動武器，她得到大力支持，當時只有一名議員投票反對這項禁令。

隨後的回購計畫中，槍支擁有者將 50,000 多支新禁止的武器交給警方以換取現金。

科斯特表示，周四槍擊事件中使用的霰彈槍並不在違禁武器清單上。

據國際足聯主席詹尼·因凡蒂諾表示，槍擊事件發生後，他和秘書長法特瑪·薩穆拉會見了新西蘭體育部長格蘭特·羅伯遜，討論了賽事的安全安​​排。

據該報道，新西蘭旅遊局取消了原定於周四下午在市中心封鎖區內舉行的媒體歡迎會。