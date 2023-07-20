世界盃女足賽：東道主新西蘭旗開得勝1：0勝挪威

新西蘭/世界盃女足足球賽/槍擊案

世界盃女足賽今天在新西蘭開賽。賽前清早，新西蘭奧克蘭發生該國罕見的槍擊案。開賽後，東道主新西蘭隊第一天就激動人心地以 1-0 擊敗挪威隊，並以此拉​​開女足世界盃比賽的序幕。新西蘭隊漢娜·威爾金森 (Hannah Wilkinson) 下半場進球，取得該國在女足世界盃歷史上的首場勝利，而幾小時前，奧克蘭市中心曾發生的槍擊事件震驚了東道主全國。

2023年7月20日，新西蘭女足隊員Hannah Wilkinson進球把該國球隊推進贏下歷史上第一場世界盃比賽的興奮中。

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當時一名槍手衝進挪威隊酒店附近的一處高層建築工地並開槍，造成兩人死亡。警方槍戰後，槍手被發現死亡。

這場比賽場地伊甸公園體育場加強了安保措施，現場有 42,137 名觀眾為新西蘭足球比賽的共同主辦國——澳大利亞隊的主隊加油助威，這創下了新西蘭足球比賽的入場人數紀錄。新西蘭總理克里斯·希普金斯也出席了比賽。賽後他走進更衣室，感謝球隊鼓舞人心的表現。

紀念新西蘭原住民遺產的開幕式結束後，為槍擊事件的受害者默哀片刻。襲擊造成五人受傷，其中包括一名警察。

新西蘭的Football Ferns女隊曾參加過五屆世界盃，但沒有贏過一場比賽。

美聯社報道稱，挪威隊上半場沒能把握住機會，而新西蘭隊防守得很好。艾達·赫格伯格在第37分鐘的射門被麗貝卡·斯托特巧妙地防守，上半場結束後比賽沒有得分。而挪威隊於1995年奪得世界盃冠軍。在2019年最後一屆世界盃上，該隊在四分之一決賽中輸給了英格蘭隊。在 2022 年女子歐洲杯上，英格蘭隊以 8-0 大勝挪威隊。在這場比賽的準備階段，邊鋒卡羅琳·格雷厄姆·漢森稱世界盃是一個“重新開始”的機會。

新西蘭獲得主辦世界盃首場比賽的許可，儘管共同主辦的澳大利亞在悉尼對陣愛爾蘭的比賽在奧克蘭比賽結束後大約一個小時才開始。

挪威隊被認為是 A 組的熱門球隊，他們在對陣新西蘭隊的比賽中取得了 5 勝 1 平 1 負的戰績，唯一一場失利是在 2019 年的一場表演賽中。

此前，新西蘭隊在主場的世界盃預賽中表現不佳，過去11場比賽僅取得一場勝利。

兩隊此前在世界盃上僅交手過一次：1991年挪威隊4-0擊敗新西蘭隊。

據美聯社，A 組比賽周五繼續進行，瑞士隊在但尼丁對陣菲律賓隊。新西蘭的下一場比賽將於周二在惠靈頓對陣菲律賓，而挪威將在漢密爾頓對陣瑞士。小組前兩名的球隊將晉級淘汰賽階段。