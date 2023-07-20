俄軍襲擊敖德薩中領館建築受損 中國外交部回應

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中國外交部發言人周四晚就俄羅斯軍隊襲擊烏克蘭南部港口城市敖德薩，導致當地中領館建築受損作出了回應。中國外交部發言人稱，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。

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據烏通社報導，7月19日至20日晚，中國駐敖德薩總領事館大樓在俄軍襲擊中受損。敖德薩地區軍事管理局局長基佩爾（Oleg Kiper）向媒體介紹了這一消息。基佩爾說：“我們看到一座民用建築被毀，周圍的建築也遭到破壞。中國駐敖德薩總領事館大樓也遭到損壞。”

烏克蘭最高拉達議員貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）周四在社交媒體“電報”上發布了一張中領館建築的一扇窗戶玻璃受損的照片。貢恰連科在圖片旁配文說，“中國駐敖德薩總領館現在是這樣的。可以看到破碎的玻璃。但我們從左舷看不到建築物的另一側。因此，該建築有可能遭受更大的損失。”

基佩爾強調，隨着《黑海穀物倡議》的結束，俄羅斯正在蓄意打擊敖德薩的港口基礎設施。他說，“港口行政大樓仍有損壞——窗戶、屋頂和樓內多處損壞。港口基礎設施也有損壞”。據烏通社報導，敖德薩一座民用建築的一名21歲保安在俄軍夜襲中喪生。

北京方面，中國外交部周四晚刊登的新聞稿寫道，“有消息稱，俄軍20日對烏克蘭敖德薩發動的無人機和導彈襲擊波及中國駐敖德薩總領館，導致領館外牆牆面和部分窗戶玻璃破損。中方能否證實？中方是否已就此向俄方提出交涉？”

中國外交部發言人表示，“中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。中方密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏機構及人員安全。”