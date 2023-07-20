古特雷斯強烈譴責俄軍對敖德薩和其他港口的襲擊：襲擊影響遠超烏克蘭

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繼莫斯科本周早些時候決定退出聯合國斡旋的《黑海穀物倡議》之後，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）7月20日強烈譴責俄羅斯最近幾天對敖德薩和其他烏克蘭港口的襲擊。在作出這一決定的同時，俄羅斯還取消了對於運送穀物和其他糧食貨物的船隻在黑海西北部航行的安全通行保障。

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去年7月，俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國在伊斯坦布爾達成《黑海穀物倡議》；同時，聯合國還與俄羅斯達成了一項關於其穀物和化肥出口的平行協議，被稱為諒解備忘錄。過去的一年裡，《黑海穀物倡議》促成3000多萬噸烏克蘭糧食經由包括敖德薩在內的三個黑海港口出口到全球市場。

根據媒體報道，從本周三到周四的夜間，烏克蘭港口城市設施連續第三晚遭到空襲，造成至少三人死亡。烏克蘭官員稱，在靠近黑海的城市尼古拉耶夫，至少有19人受傷，其中包括一名兒童。

聯合國人道協調廳駐烏克蘭辦事處發言人阿布雷烏（Saviano Abreu）在推特上表示，對該市的“可怕”襲擊就發生在市中心。人道主義工作者正在支援受災家庭，提供現金援助等緊急支持。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四晚通過例行視頻講話介紹說，“在本周的短短四天內，自周一以來，俄羅斯恐怖分子已經對我國使用了近70枚各類導彈、近90 架‘見證者’（無人機），並在很大程度上對敖德薩和敖德薩州、尼古拉耶夫、我國其他南部城市和社區進行襲擊。”

澤連斯基補充說，“當然，我們的戰士成功擊落了一些敵方導彈和無人機，我為此感謝我們每一位天空衛士……但遺憾的是，烏克蘭的防空能力還不足以保護整個烏克蘭的天空……我們正在儘可能積極地與我們的合作夥伴合作，以獲得更多的防空系統，為我們的敖德薩以及我國所有其他城市和社區提供和平與安全。”

就俄軍本周以來針對烏克蘭港口城市的空襲行動，古特雷斯通過其發言人發表的一份聲明中表示，這些襲擊“違背了”俄羅斯根據仍在執行中的諒解備忘錄所做的承諾，該備忘錄規定俄羅斯“將為從烏克蘭控制的黑海港口不受阻礙地出口糧食、葵花籽油和化肥提供便利”。

古特雷斯還指出，破壞民用基礎設施可能違反國際人道主義法，並強調“這些襲擊的影響還遠遠超出了烏克蘭”。古特雷斯說，“我們已經看到全球小麥和玉米價格受到負面影響，這對所有人都造成傷害，尤其是全球南方的弱勢群體。”

古特雷斯談到，他將“毫不鬆懈”地努力確保來自烏克蘭與俄羅斯的糧食產品和化肥不受阻礙地進入全球市場，由此來持續應對全球的饑餓和糧價上漲問題。

此外，聯合國烏克蘭駐地協調員丹尼斯·布朗（Denise Brown）也譴責了俄軍發動的這些襲擊，並稱對敖德薩遭到破壞與損毀的景象感到震驚。她通過聲明表示，“這是這座民用港口連續第二天在大規模襲擊中遭到嚴重破壞，該港口是烏克蘭以及世界上依賴烏克蘭穀物的最貧困人口的重要生命線。”

丹尼斯·布朗強調，“這是不人道的，而且違反了國際人道法”。她呼籲停止這些襲擊。