澤連斯基：受俄襲擊影響最嚴重的港口存放着6萬噸擬運往中國的農產品

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烏克蘭農業部7月19日表示，俄羅斯導彈和無人機前夜襲擊了敖德薩港，破壞了港口基礎設施，該港口是經聯合國斡旋達成的《黑海穀物倡議》的一部分，莫斯科退出了該倡議。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周三晚間發表的例行視頻講話中說，這次襲擊證明，俄羅斯的目標“不僅是烏克蘭，也不僅是我國人民的生命”。他補充說，“今天遭到襲擊的港口儲存了約一百萬噸糧食。”

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就在俄羅斯退出確保烏克蘭出口糧食安全通過黑海的國際協議數小時後，俄軍對烏克蘭糧食出口港敖德薩港發動了規模最大的導彈襲擊之一。烏克蘭武裝部隊南方司令部發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)稱，周二凌晨發生的導彈襲擊專門針對敖德薩港口。

烏克蘭空軍稱，空防系統擊落了俄羅斯向敖德薩和該國南部其他地區，包括尼古拉耶夫市發射的36架自殺式無人機中的31架和全部6枚巡航導彈。烏克蘭武裝部隊南方司令部在一份聲明中說：“不幸的是，被擊落的導彈碎片和爆炸波損壞了港口基礎設施和一些私人住宅”。該聲明沒有具體說明受損港口基礎設施或住宅的確切位置。

烏克蘭農業部周三通過聲明表示，“7月18日和19日晚，俄羅斯對參與《黑海穀物倡議》的港口基礎設施發動了襲擊。侵略者再次證明，人類價值對他來說只是空談，他的話不可信。敖德薩港和切爾諾莫爾斯克港的糧食碼頭和港口基礎設施遭到襲擊。”

烏克蘭農業部稱，“夜襲摧毀了切爾諾莫爾斯克港的大部分糧食出口基礎設施。據專家稱，完全恢復當晚受損的設施至少需要一年時間。在切爾諾莫爾斯克港，60000噸穀物也被毀壞，而這些穀物本應在60天前裝上大噸位船隻，通過穀物通道發送。”

澤連斯基周三晚間表示，“整整一天，我們都在最大程度地關注如何消除俄羅斯恐怖分子對敖德薩、對該地區各社區、對切爾諾莫爾斯克、對我們港口的襲擊所造成的後果。這也許是俄羅斯在整個全面戰爭期間給敖德薩造成痛苦的最大企圖。多虧了防空部隊和我們所有的天空衛士，這次打擊的後果才得以減輕。每一次這樣的打擊，我們都一再呼籲我們的合作夥伴：烏克蘭的天空之盾需要加強。”

澤連斯基說，“這次襲擊證明，他們的目標不僅是烏克蘭，也不僅是我國人民的生命。今天遭到襲擊的港口儲存了約一百萬噸糧食。這些糧食早就應該運往非洲和亞洲的消費者。當晚受俄恐怖襲擊影響最嚴重的港口碼頭，存放着6萬噸擬運往中國的農產品。也就是說，每個人都受到了俄羅斯恐怖襲擊的影響。世界上的每一個人都應該關注將俄羅斯的恐怖行為繩之以法。”

烏克蘭農業政策和食品部部長索爾斯基（Mykola Solskyi）周三強調，“如果我們不能出口糧食，最貧窮國家的人民將處於生存的邊緣！此外，受影響的不僅是烏克蘭的經濟，還有整個世界的經濟。糧食價格將上漲，不是所有國家都有能力購買農產品，這意味着麵粉、穀物和肉類等食品的價格將大幅上漲。”