英軍情六處負責人：與普里戈任達成羞辱性協議後，普京在國內面臨壓力

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英國軍情六處（MI6）負責人理查德·摩爾（Richard Moore）7月19日在布拉格受訪時表示，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）發動的未遂兵變，導致俄總統普京不得不達成一項“羞辱性”的協議以尋求自保，普京在國內“面臨壓力”。同日，英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）在美國科羅拉多州參加阿斯彭安全論壇期間向媒體表示：“未遂政變從來都不是什麼好現象，因為普京不可能把這說成一切如常或是好消息。”

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理查德·摩爾周三在英國駐捷克大使館主辦的“政治”新聞網（Politico）活動上講話說，“1968 年，很多俄羅斯人都看到了布拉格所發生的事情是對道德的嘲諷。他們不願站在歷史的錯誤一邊，他們中最勇敢的人根據自己的信念採取行動，與我們站在一起，成為爭取自由的夥伴。現如今，有許多俄羅斯人看到自己的武裝部隊碾碎烏克蘭城市、將無辜家庭趕出家園、綁架數千名兒童，都會默默地感到震驚。”

理查德·摩爾說，“他們驚恐地看着自己的士兵蹂躪一個同胞國家。他們心裡明白，普京攻擊斯拉夫同胞的理由是騙人的，是謊言和幻想的迷霧。這次襲擊的策畫者之一——葉夫根尼·普里戈任只用了一句話就拆穿了整個騙局；他說，我引用他的話：‘紹伊古需要戰爭來獲得英雄勳章……統治俄羅斯的寡頭集團需要戰爭’。”

理查德·摩爾續指，“他（普里戈任）補充說，我強調這是他的話，不是我的話：那些精神病患者決定‘沒關係，我們再投入幾千名俄羅斯人充當炮灰。他們會死在炮火下，但我們會得到我們想要的’。話音剛落幾小時，普里戈任就率領兵變向莫斯科進軍，這暴露了普京所主持的不穩定專制政體的不可阻擋的衰敗。”

理查德·摩爾在問答環節表示，普里戈任的兵變表明俄羅斯精英階層內部“嚴重分裂”，普京必須意識到他的國家“嚴重腐朽”，儘管這位英國情報頭目無法談論俄羅斯領導人目前的精神狀態。

就6月24日兵變過程，理查德·摩爾指出，“早餐時，普里戈仁開始是個叛徒。晚餐時他已被赦免，幾天後他又被邀請去喝茶”。

理查德·摩爾補充說：“我認為，不需要英國軍情六處的所有資源就能得出結論，普京周圍的俄羅斯精英內部存在嚴重裂痕。如果有一支入侵的軍隊正向你開來，那就說明已經出現了分歧” 。他接著說：“非同尋常的是看到了普京處理此事的方式，以及由此表現出的軟弱”。

“普京的廚子”普里戈任旗下的瓦格納戰士抵達距離莫斯科約 200 公里的地方，然後與克林姆林宮達成協議並掉頭返回。事發近一個月後，理查德·摩爾說，普里戈任還在“四處漂泊”，“據我們所知，他與普京的交易仍然有效”。

與此同時，理查德·摩爾強調，被普里戈任針對的俄羅斯國防部高官“仍然存在”，而且“顯然有問題”。理查德·摩爾說：“他們（俄羅斯國防部的長官們）仍然是以前那種不滿情緒的根源”。

理查德·摩爾駁斥了西方情報部門在瓦格納兵變中發揮作用的說法，並稱“普京總統認為我的部門是幕後黑手，這真是令人受寵若驚”。他還說，瓦格納兵變之前、期間和之後發生的一連串事件令人眼花繚亂，即使是英國情報部門負責人也“有點難以解讀”。

不過，理查德·摩爾明確表示，普京在自己的主場“受到了壓力”，因為在烏克蘭的殺戮正“迴流到俄羅斯的政治體制中”。

理查德·摩爾說：“我確信，他必須意識到，引用哈姆雷特的話說，在丹麥國家，他的周圍，有些東西已經深深腐爛了，他不得不達成這筆交易，而這是相當具有羞辱性的。他不得不通過盧卡申科來達成交易，以在那天自保。”

此外，在美國出席活動的英國外相剋萊弗利周三也告訴記者說，“我們看到的是，雙方出現的第一批非常明顯的裂痕不在烏克蘭，不在北約，不在歐盟，也不在英美關係或任何其他方面。我們看到的第一道裂痕出現在俄羅斯體制中”。他還表示，烏克蘭顯然贏得了這場戰爭，部分原因是烏軍正在奪取俄軍花了數月時間才奪取的領土。

克萊弗利在論壇期間向記者補充說：“烏克蘭人正在穩步取得進展”。

克萊弗利說，“這是‘緩慢階段’，因為他們（烏軍）要穿過重兵把守、布滿地雷的地區，沒有快速、安全的方法，他們選擇安全而不是快速地完成任務。我認為這是正確的判斷”。他並強調，“但這並不能改變一個事實，那就是我們必須堅持到底，直到完成任務”。