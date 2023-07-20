【視頻】新西蘭女足世界盃開幕日發生槍擊案 至少三人死亡六人受傷

新西蘭，槍擊案

由新西蘭和澳大利亞聯合主辦的女足世界盃周四（7月 20 日）即將開幕，開幕日早間，在新西蘭人口最多的城市奧克蘭市中心發生槍擊事件，造成包括槍手在內至少三人死亡，六人受傷。新西蘭總理克里斯-希普金斯表示，槍擊事件 "不會對國家安全構成威脅"，宣布女足世界盃賽事將按計畫開幕。

廣告 繼續瀏覽後續

希普金斯說，警方已經解除了威脅，沒有在找到與槍擊事件有關的更多其他安全風險，“政府已與國際足聯主辦方進行了討論，比賽將繼續進行”。

槍擊事件發生在周四上午的一個在建的大樓內，造成包括警察在內的六人受傷。代理警察局長桑尼-帕特爾（Sunny Patel）說："行兇者進入大樓 "開槍 "射擊"。"在到達大樓上層時，該男子將自己鎖在電梯內，警察試圖與他交火。" 該男子又開了幾槍，不久後發現他已經死亡。

警方表示，目前已確認除襲擊者外還有兩人死亡。

槍擊發生後警方已封鎖了該地區，並出動了一架直升機。

法新社報道，槍擊事件令目前正在奧克蘭參加女足世界盃的運動員感到震驚，再過幾個小時，新西蘭隊與挪威隊將在該市主體育場伊甸園公園球場舉行此次女足世界盃的揭幕賽。新西蘭足協表示："對今天早間在奧克蘭發生的事件感到震驚，"並確認所有隊員和工作人員都 "安然無恙"。挪威國家隊下榻的酒店離槍擊發生地很近，但沒有成員受傷。隊長馬倫-米耶爾德（Maren Mjelde）說，他們被一架直升機和 "大量急救車 "吵醒。"起初我們不知道發生了什麼，但電視和當地媒體最終向我們通報了情況。每個人看起來都很平靜，我們正在正常準備今晚的比賽。之後如果當局有任何指示，我們可能需要調整。“

大規模槍擊事件在新西蘭非常罕見，在2019年該國發生針對清真寺的重大槍擊案後，新西蘭出台了嚴厲的槍支管理法律，2019年的槍擊案共有51名穆斯林信徒被殺，40人受傷。

點擊視頻，收看法國電視France24的相關報道

01:30 新西蘭女足世界盃開幕日發生槍擊案 至少三人死亡 © france24視頻圖像