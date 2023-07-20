遭抗議焚燒《古蘭經》：瑞典駐伊拉克大使館被襲擊並縱火

瑞典/伊拉克/焚燒經書事件

周四凌晨，伊拉克數百名抗議者翻牆衝進巴格達市中心的瑞典大使館，並縱火焚燒使館建築物，以抗議瑞典可能再次發生焚燒《古蘭經》事件。

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瑞典駐巴格達大使館今天因傳再有焚燒《古蘭經》計畫而遭到抗議者襲擊並被縱火。瑞典外交部新聞辦公室在一份公告中表示，所有巴格達大使館工作人員都很安全。瑞典外交部譴責這起襲擊事件，並強調伊拉克當局有必要保護外交使團。

據一個與這位頗具影響力的神職人員和其他親薩德爾媒體有關的熱門電報群 Telegram 群組中的帖子顯示，什葉派神職人員穆克塔達·薩德爾的支持者呼籲周四舉行示威活動，抗議瑞典計畫在數周內第二次焚燒《古蘭經》。

據路透社說，薩德爾是伊拉克最有權勢的人物之一，他指揮着數十萬追隨者，他有時會號召他們走上街頭，包括去年夏天他們佔領巴格達戒備森嚴的綠區並發生致命衝突。

警方許可證顯示，瑞典警方周三批准了周四在斯德哥爾摩伊拉克大使館外舉行公開集會的申請。警方在許可證中表示，預計有兩人參加。

瑞典通訊社TT報道稱，兩人計畫在公開集會上焚燒《古蘭經》和伊拉克國旗，其中包括6月份在斯德哥爾摩一座清真寺外放火焚燒《古蘭經》的一名男子。

今年早些時候，瑞典警方以安全問題為由，拒絕了幾項抗議活動的申請，這些抗議活動包括焚燒《古蘭經》。此後，法院推翻了警方的決定，稱此類行為受到瑞典影響深遠的言論自由法的保護。

電報群Telegram 群組 One Baghdad 上發布的一系列視頻顯示，周四凌晨 1 點左右（格林威治標準時間周三 2200 點），人們聚集在巴格達瑞典大使館周圍，高呼支持薩德爾的口號，並在大約一個小時後衝進了大使館建築群。

隨後的視頻顯示，使館大樓內的一棟建築冒出濃煙，抗議者站上大使館屋頂。

伊拉克外交部也譴責了這一襲擊瑞典大使館事件，並在一份聲明中表示，伊拉克政府已指示安全部隊進行迅速調查，查明肇事者並追究其責任。

據路透社目擊者稱，周四黎明時，安全部隊已部署在使館內，消防員滅火，但大樓仍然升起濃煙。

伊拉克安全部隊隨後向仍在使館外徘徊的數十名抗議者發起驅離行動，試圖將他們驅離該地區。抗議者早些時候曾向聚集的大量安全部隊短暫投擲石塊和投擲物。

上個月末，一名伊拉克流亡男子在斯德哥爾摩焚燒《古蘭經》後，薩德爾呼籲對瑞典進行抗議並驅逐瑞典大使。

焚燒事件發生後，瑞典警方追究該焚燒經書的男子煽動反對種族或民族群體。但在接受報紙採訪時，該伊拉克人將自己描述為一名伊拉克難民。

《古蘭經》被焚燒後，瑞典駐巴格達大使館外發生了兩起大規模抗議活動，其中一次抗議者衝破了大使館安全防線。

路透社說，包括伊拉克、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、約旦和摩洛哥在內的幾個穆斯林國家政府對這一焚燒經書事件提出抗議，伊拉克尋求引渡該男子以在伊拉克接受審判。

美國也對衝擊大使館事件表示譴責，但解釋說，瑞典發放示威許可證是支持言論自由，並不是對這一焚燒經書行動給予認可。