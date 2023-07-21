如若普京踏足南非，南非政府同意將其逮捕

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據南非news24新聞網7月21日報導，如果俄羅斯總統普京踏上南非領土，南非政府同意執行國際刑事法院（ICC）對他的逮捕令。南非政府承認，沒有履行其國際責任，沒有確認對普京在進入南非領土的情況下發出逮捕令。

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南非最大反對黨、民主聯盟周五訴至豪登省高等法院，迫使政府承諾逮捕普京。南非司法部還同意支付法律申請的費用，該申請最初是由民主聯盟發起的，目的是迫使政府在普京出席下個月於約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會時將其逮捕。南非政府本周宣布，普京將不會親自前往南非，而是以線上方式參加峰會。

周五，位於南非行政首都比勒陀利亞的豪登省高等法院證實，司法部終於在周一向總檢察長莎米拉·巴托希（Shamila Batohi）發出了普京逮捕令。這是在南非國際關係與合作部向其司法部同仁遞交國際刑事法院逮捕令兩個多月之後。國際刑事法院發出逮捕令的依據是普京對俄羅斯入侵烏克蘭期間涉嫌犯下的戰爭罪負有責任。

如果普京前往南非參加定於8月在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會，反對黨民主聯盟向法院提起訴訟，要求政府逮捕普京。但南非在政府宣布普京不會前往該國後，民主聯盟要求法院強制其在這名俄羅斯總統前往南非的任何時候執行逮捕令。南非政府表示同意。