布林肯告誡普里戈任：北約有門戶開放政策，俄羅斯有窗戶開放政策

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月21日在出席阿斯彭安全論壇爐邊談話時就俄羅斯僱傭兵組織瓦格納首領發動的未遂兵變表示，“普里戈任直接挑戰普京的權威，公開質疑普京為侵略烏克蘭而提出的前提——這一事實正在上演”。他指出暫時還無法預測其結果。不過，布林肯提醒說，“如果我是普里戈任先生，我會繼續非常擔憂。北約奉行‘門戶開放’政策，俄羅斯則奉行‘窗戶開放’政策，他必須高度重視這一點。”

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活動期間，就主持人提問，“烏克蘭自己也承認反攻陷入了困境，您對反攻有多擔心？” 布林肯回答說，“現在還為時尚早。我們從一開始就說過，我們從一開始就知道這會很艱難。很多人都說過這一點。俄羅斯人最初在地雷方面進行了重大而嚴密的防禦。烏克蘭人正在努力克服這一點。我相信他們已經具備了取得成功所需的條件。隨着他們的部署，隨着他們將最近幾個月訓練的所有部隊、我們和大約50個國家提供給烏克蘭人的裝備實際投入到這一努力中，我認為這將產生深遠的影響。”

布林肯補充說，“但最終的區別就在這裡：最終的區別在於，與俄羅斯人不同，烏克蘭人是在為自己的土地而戰，為自己的國家而戰，為自己的未來而戰，為自己的自由而戰。這就是最大的不同之處，我認為我們已經看到，他們奪回了俄羅斯最初奪取的50%以上的領土。這也是未來的改變因素。”

主持人追問，“您認為普京因未遂叛亂而受到的削弱有多大？” 布林肯回答說，“我們很難確定，也很難猜測，而且猜測可能是錯誤的。我認為，我們可以肯定地說，我們已經看到門面出現了裂縫。”

布林肯指出，“普里戈任直接挑戰普京的權威，他公開質疑普京為侵略烏克蘭而提出的前提——這一事實正在上演，並將繼續上演。我們也看到了正在上演的戲劇，普里戈任在哪裡，他與普京之間有什麼安排？我們看到他們的勢力，瓦格納的勢力，轉移到了白俄羅斯。這對白俄羅斯非常不利，因為瓦格納所到之處，剝削、死亡和破壞必然隨之而來。我們不知道事態會如何發展。”

布林肯補充說，“如果我是普里戈任先生，我會繼續非常擔憂。北約奉行‘門戶開放’政策，俄羅斯則奉行‘窗戶開放’政策，他必須高度重視這一點”。值得一提的是，美國中情局局長威廉·伯恩斯（William Burns）20日在同一論壇上指出，普里戈任很可能會在某個時候遭到普京的報復。他開玩笑說，“普京是報復的終極使徒，如果我是普里戈任，我不會解僱我的食物品嘗師”。

主持人周五還向布林肯提到，美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Mike McCaul）呼籲拜登總統現在就任命一位烏克蘭和談特使，“您對此持開放態度嗎？” 布林肯說，“如果我們看到任何證據表明俄羅斯有意進行有意義的和平談判，我們會第一個跳出來——也許是第二個，因為我懷疑烏克蘭人會第一個。沒有人比烏克蘭人更希望這場戰爭儘快結束。他們每天都在接受俄羅斯的侵略。”

布林肯表示，“遺憾的是，我沒有看到任何證據表明俄羅斯對此感興趣。根本問題就在於此：普京總統相信，並將繼續相信，他可以戰勝烏克蘭，可以戰勝烏克蘭的所有支持者。我們必須讓他打消這個念頭。這與我們許多國家現在向烏克蘭提供的支持有關，但也與我們幾周前在（北約）維爾紐斯峰會和峰會結束時做的一件非常重要的事情有關。”

布林肯指出，“包括七國集團（G7）和其他一些國家在內的各國齊聚一堂，表示他們將對烏克蘭的安全作出長期承諾，幫助烏克蘭逐步建立威懾力和防禦能力，從而使俄羅斯無法捲土重來。這向普京發出了一個非常強烈的信號：我們哪裡也不去，烏克蘭哪裡也不去，它將擁有保衛自己的手段。如果普京總統在這一問題上的心態發生了變化，也許就會有機會（和談）。現在，我們還看不到（這樣的機會）。”