美中情局長：沒有哪位外國領導人比習主席更關注普京在烏克蘭的經歷

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美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）7月20日在出席阿斯彭安全論壇爐邊談話時表示，根據他審查過的情報，他仍然對烏克蘭能夠推進對俄羅斯的反攻持樂觀態度。

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威廉·伯恩斯在美國科羅拉多州舉行的阿斯彭安全論壇上說，俄軍在烏克蘭戰場上建立起強大防禦的背後存在一些重大的“結構性弱點”。這些弱點包括士氣低落、將領能力差以及政治和軍事領導層的“混亂”。就烏方的反攻進展，威廉·伯恩斯表示，“這將是一個艱難的過程，但作為一個情報機構，我們將竭盡所能，提供有助於烏克蘭人取得進展的情報支持和共享。”

威廉·伯恩斯還指出，瓦格納首領普里戈任6月24日的未遂兵變“暴露了普京所建立的體系中的一些重大弱點”。他談到，“對於許多習慣了普京作為秩序仲裁者形象的俄羅斯人來說，問題是皇帝沒有穿衣服嗎，或者至少為什麼他穿衣服要花這麼長時間？”

威廉·伯恩斯的言論與英國軍情六處負責人理查德·摩爾（Richard Moore）19日在布拉格發表的言論如出一轍。理查德·摩爾說，普京政權被“腐敗、內訌和冷酷無情的無能”所困擾，普里戈任叛變的後果對普京來說是“羞辱性的”。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）周三在參加阿斯彭安全論壇期間也向媒體表示：“未遂政變從來都不是什麼好現象，因為普京不可能把這說成一切如常或是好消息。”

克萊弗利告訴記者說，“我們看到的是，雙方出現的第一道非常明顯的裂痕不在烏克蘭，不在北約，不在歐盟，也不在英美關係或任何其他方面。我們看到的第一道裂痕出現在俄羅斯體制中。”

威廉·伯恩斯周四指出，俄羅斯精英階層對普京的判斷力正表現出越來越多的焦慮，尤其是在發生了令克里姆林宮措手不及的瓦格納兵變之後。

威廉·伯恩斯說，“它（兵變）復活了一些更深層次的問題……關於普京的判斷力，關於他對事件的相對疏離，甚至關於他的優柔寡斷”。瓦格納部隊能夠暢通無阻地穿越俄羅斯大片領土給普京造成重大打擊，普里戈任公開批評俄羅斯高層發動烏克蘭戰爭的理由和精英階層的腐敗也是如此。

威廉·伯恩斯說，“我認為，在許多方面，這暴露了普京所建立的體系中的一些重大弱點”。即使不談兵變，這些弱點“也因普京入侵烏克蘭以來的錯誤判斷而暴露無遺”。有指控稱，俄空天軍總司令、“特別軍事行動”區域聯合部隊副總指揮蘇羅維金可能知道普里戈任的叛亂計畫。蘇羅維金已數周未公開露面。威廉·伯恩斯就此說，“我不認為他現在享有很多自由”。

威廉·伯恩斯說，普京可能會盡量避免給人留下他對兵變反應過度的印象，同時試圖從普里戈任的瓦格納網絡中獲取他所能獲取的價值。不過，他說，普里戈任很可能會在某個時候遭到普京的報復。“普京是報復的終極使徒，”威廉·伯恩斯說。“如果我是普里戈任，我不會解僱我的食物品嘗師”。美國總統拜登（Joe Biden）日前開玩笑說，這位瓦格納僱傭軍的首領有可能遭人下毒。“我如果是他，我會對吃的東西特別小心。我會睜大眼睛看菜單”。

威廉·伯恩斯提到，瓦格納兵變為中情局在俄羅斯招募線人提供了“千載難逢的機會”。中情局最近首次在社交媒體“電報”平台上發布視頻，讓俄羅斯人知道如何在“暗網”上與該機構取得聯繫。威廉·伯恩斯說，視頻發布後一周內被觀看了250萬次。

威廉·伯恩斯在擔任中情局局長之前是一名資深外交官，他已成為拜登政府與俄羅斯和中國之間棘手關係的重要幕後溝通渠道。在去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，他曾前往莫斯科，試圖說服普京當局放棄入侵，並進行威懾試圖防止戰爭的發生。最近，他又前往北京，試圖保持與中方的溝通渠道暢通。

就主持人問道，中國領導人習近平要求解放軍到2027年要具備武統台灣的能力，“您認為他是否會這樣做？” 威廉·伯恩斯回答說，“關於在2027年之前做好準備的指示已經公開討論過很多次了，我認為它的意思就是做好準備。這並不意味着衝突迫在眉睫或不可避免。”

就主持人追問“他（習近平）已經下定決心了嗎？” 威廉·伯恩斯回答說，“我不確定他已下定決心。我認為，這意味着當今習主席和解放軍領導層對他們能否以可接受的代價成功地全面入侵台灣心存疑慮。我認為沒有哪位外國領導人比習主席更關注普京在烏克蘭的經歷，因為他在思考台灣問題。我認為這可能也加深了一些疑慮。不僅是一支客觀上規模較小的軍隊在以巨大的動力反擊一支規模較大的軍隊方面取得了令人難以置信的成功，而且對俄羅斯武器系統的一些缺陷也存在疑慮。”

威廉·伯恩斯補充說，“我認為，普京是一定的，但我想習主席也低估了拜登總統組建強大聯盟支持烏克蘭的速度，低估了西方願意付出一定經濟代價對俄羅斯造成損害的團結精神。因此，我認為所有這一切都讓中國領導人有所顧慮。但儘管如此，我認為我們中情局或美國情報界的任何人都不會低估習主席最終試圖控制台灣的承諾。”

就主持人追問，“您知道什麼會觸發這種情況嗎？紅線在哪裡？” 威廉·伯恩斯說：“不幸的是，鑒於目前的關係狀況，有各種各樣的事情可能會引發這種運動。但現如今，我認為我們作為政府所做的努力。這是一個政策問題，而不是情報問題，我們將根據《台灣關係法》竭盡所能幫助台灣自衛，但同時也要在政策渠道上表明，我們對改變台灣海峽兩岸的現狀不感興趣。我們反對任何單方面改變現狀的努力，我們不支持台灣獨立。但我們在政策渠道上非常明確地表示，我們會非常堅決地反對中華人民共和國使用武力試圖改變現狀。”

就主持人提問如果中國將對台動武，他是否會得到與普京決定全面入侵烏克蘭相同的情報預警時，威廉·伯恩斯回答說，“這顯然是我們非常努力的工作。我對中情局和更廣泛的美國情報界在普京入侵烏克蘭的計畫上提供可信的早期準確預警的記錄感到自豪。”

威廉·伯恩斯補充說，“我的意思是，這就是為什麼總統在2021年11月，也就是戰爭前幾個月派我去莫斯科，說明我們對他（普京）的計畫的了解和其將帶來的後果，這是一個不同尋常的步驟。因此，作為一個情報機構，我們與美國情報界的所有合作夥伴一起努力工作，使自己處於儘可能有利的位置，為總統和政策制定者提供建議，如果有一天我們看到正在計畫的事情發生的話。”

就主持人追問“十年前，中國捲走了中情局在該國的大量行動，十幾名中情局線人被捕，甚至被處決，你們重建了嗎？” 威廉·伯恩斯回答說，“是的，我們已經取得了進展，而且我們近年來正在非常努力地工作……以確保我們擁有強大的人力情報能力，以補充我們可以通過其他方法獲取的情報。”