鞏固美國地位 布林肯下周再訪亞太三國

美國，亞太

美國國務院周四（7月22日）宣布，國務卿布林肯將於下周再訪亞太地區，報道指，這進一步表明面對中國影響力日增，美國希望鞏固其在亞太地區的地位。

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國務院新聞稿稱，布林肯將於7月26日前往南太平洋的湯加，出席美國駐該國新大使館落成典禮。 這將是布林肯首次訪問湯加，今年5月他訪問了該地區的巴布亞新幾內亞，並簽署了一項允許美軍進入該國港口和機場的安全協議。

美國國務院一位不願透露姓名的高級官員向記者表示，"美國設立大使館不是為了對抗中國。 他表示，"美國希望加強在湯加的存在...，並探索深化與湯加合作的方式"，同時強調美國大使館的規模 "遠不及中國"。

面對中國影響力日增，美國已將亞太地區置於其新全球戰略的中心，提出計畫推動建立 "自由開放 "地區。幾個月來，美國總統拜登一直強化與亞太國家領袖外交，以加強美國的聯盟關係，拜登原定月前訪問澳大利亞和巴布亞，後因處理預算引發的國內危機而被迫取消。

法新社報道，布林肯 7 月 27 日將訪問新西蘭惠靈頓，屆時他也將出席正在該國舉辦的女足世界盃美國隊與荷蘭隊的比賽。在訪問的最後一站澳大利亞，布林肯將出席7月28日和29日在布里斯班舉行的美澳外交和國防部長聯席會， 美澳和英國結成新的"AUKUS "安全聯盟，將使堪培拉首次能夠獲得核動力潛艇。

據美國官員稱，這將是布林肯上任兩年以來第12次出訪亞太地區。