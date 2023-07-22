法國與印尼舉行首次外長防長2+2會談：探討在印太地區的合作前景

法國/印度尼西亞/印太

7月21日，法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）與國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）在巴黎與來訪的印度尼西亞外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）和國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）舉行了兩國間的首次外長、防長“2+2”會談。

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據法國外交部介紹，兩國為其可信賴的夥伴保留的這一會議形式，證明了雙方高度的共同抱負。會談討論了將使法國和印尼能夠根據2011年戰略夥伴關係及其2022-2027年行動計畫，繼續加強在國防與安全領域的雙邊合作。外長和防長們特別討論了雙邊防務關係的發展，無論是在行動互動、技術和工業夥伴關係方面，還是在加強這種合作的法律框架方面。

在安全領域，雙方討論了海事合作的發展、人道主義和自然災害的管理、網絡安全和打擊跨國犯罪等問題。外長和防長們還就印太地區的雙邊合作交換意見，特別是通過東盟，印尼今年擔任東盟輪值主席國，以及在印度洋和太平洋的合作。他們並討論日益加劇的國際緊張局勢，特別是在俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭的背景下。

在兩國外長稍早的單獨會議中，科隆納和蕾特諾強調，法國和印尼對印太地區的看法是一致的，這也是《歐盟印太合作戰略》和《東盟印太展望》大框架的一部分。她們決定加強法國和印尼在印太地區的雙邊合作，以及與第三國和地區組織的合作。

科隆納表達了法國加強與東盟發展夥伴關係的願望，感謝印尼的支持，並對印尼擔任東盟輪值主席國所做的工作表示讚賞。兩國外長一致認為，必須加強環印度洋聯盟內部以及太平洋地區的協調，努力實施太平洋島國論壇的《2050年藍色太平洋大陸戰略》。

“2+2”會談結束後，科隆納在講話中談到，“早在2011年，印度尼西亞就成為法國在東南亞建立戰略夥伴關係的第一個國家。今天，我們很高興將這一夥伴關係推向更高更遠。正如（法國）國防部長所說，與我們建立2+2夥伴關係的夥伴並不多。我認為印尼也不例外。”

科隆納說，“蕾特諾，你告訴過我，印尼只與少數幾個國家建立了2+2關係：日本、澳大利亞，以及現在在歐洲的法國。我們不僅感到高興，而且感到自豪，因為我們是你們選擇與之建立2+2夥伴關係的國家。”

科隆納表示，“當然，這種非常特殊的形式表明，我們希望在安全與防務問題上加強合作，為我們各自的主權服務”。她談到，“就我而言，我想強調的是，我們與印尼有着共同的基本價值觀，正是這些價值觀構成了我們夥伴關係的基礎：對民主、法治、建立在法治基礎上的國際秩序、國家主權、多極化、多邊主義的承諾……我們有着共同的利益，這是我們將進一步發展的這一關係的基礎。”

科隆納介紹說，“我們的會議內容非常豐富，涉及許多領域。我只想提及我們非常具體的四個合作領域，但還有許多其他領域。首先，我們同意加強我們在海事領域的合作，這超出了防務問題的範圍，即使它確實包括防務問題。我們還決定通過危機和支助中心深化自然和人道主義危機方面的合作。”

科隆納補充說，“我們將啟動網絡安全方面的合作：我們的兩個國家實體已經在接觸，我們現在想要求它們更進一步，因為我們面臨著同樣的挑戰，這些是具體的挑戰，而不是理論上的挑戰，正如我們日復一日所衡量的那樣。”

科隆納強調，“我們還詳細談到了印太地區的合作前景，我們希望該地區自由、開放、包容，而且穩定。這包括我們在印度洋和太平洋可以做的事情。為了讓每個人都牢記這一點，我想對印尼今年擔任東盟輪值主席國在東盟內部發揮的關鍵作用表示敬意，並更廣泛地對東盟在東南亞發揮的核心作用表示敬意。這對該地區非常重要。這對法國也很重要，因為法國是太平洋地區的一員，也是印度洋地區的一員。”