美國向澳大利亞派遣“堪培拉號”常駐執勤

美國/澳大利亞/堪培拉號

美國今天在澳大利亞悉尼入役一艘海軍軍艦，這是美國海軍艦艇首次在外國港口長期服役，體現兩國密切盟友關係，以及加強兩國軍事合作，路透社稱此為應對中國不斷擴大的地區影響力。

廣告 繼續瀏覽後續

堪培拉號輕型航母，成為美國第一艘海軍在外國港口服役軍艦。這艘獨立級瀕海戰鬥艦以澳大利亞皇家海軍一艘巡洋艦的名字命名，該巡洋艦於 1942 年支援美國海軍陸戰隊在瓜達爾卡納爾島登陸時被擊沉。該艦在悉尼港澳大利亞海軍基地舉行的儀式上入役，正式加入美國海軍現役艦隊。

據澳大利亞國防部長馬爾斯對此事件表示：“澳大利亞人可以感到自豪的是，這艘由當地工業在西澳大利亞設計並以堪培拉號命名的艦艇成為美國海軍歷史上首次在這裡服役。”他說，美國船隻在澳大利亞水域的運行反映了“我們對維護基於規則的秩序的共同承諾”。

此次儀式正值美國和澳大利亞每兩年舉行一次“護身軍刀”軍事演習之際，隨着中國在印太地區日益增強實力，此次演習被視為軍力和團結的展示。

這些演習在澳大利亞各地舉行，為期兩周，包括模擬陸地和空戰以及兩棲登陸。除澳大利亞和美國外，還有來自加拿大、斐濟、法國、德國、印度尼西亞、日本、新西蘭、巴布亞新幾內亞、韓國、湯加和英國的部隊參加。

作為演習的一部分，日本陸上自衛隊 (JGSDF) 周六在澳大利亞東海岸悉尼以南約 195 公里（121 英里）的傑維斯灣發射了一枚地對艦導彈。澳大利亞國防部表示，這次演習“標誌着日本陸上自衛隊首次在澳大利亞測試這種能力”。

據該報道，德國首次派出210 名傘兵和海軍陸戰隊員參加，以加強這個歐洲國家在該地區的存在。

根據3月份宣布的AUKUS項目，美國和英國已同意幫助澳大利亞購買一支核動力潛艇艦隊。在此之前，即2030年代初，美國應向澳大利亞出售三艘美國弗吉尼亞級核動力潛艇，澳大利亞可以選擇再購買兩艘。